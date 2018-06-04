Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пьяный водитель сбил девочку-велосипедистку в Новогрудке Фото ГАИ УВД Гродненского облисполкома ДТП случилось в понедельник, 4 июня, ппо улице Гродненской в районном центре. Девочка ехала на велосипеде по...

ДТП случилось в понедельник, 4 июня, ппо улице Гродненской в районном центре. Девочка ехала на велосипеде по обочине.В ту же сторону ехал Volkswagen с нетрезвым водителем, который неправильно выбрал боковой интервал и сбил девочку. Ребенок получил травмы рук и ног, его госпитализировали.В субботу, 2 июня, ДТП с участием детей на велосипеде случилось в Кореличах. Подростки ехали вдвоем: один из них сидел на раме. Когда они стали выезжать на улицу Школьную, то не смогли разъехаться с Volkswagen. В итоге подростки упали. У мальчиков множество ушибов и ссадин.