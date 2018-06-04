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Акции Apple поставили рекорд стоимости после презентации новой iOS 12
05.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
Новую операционную систему iOS 12 компания Apple презентовала на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая прошла 4 июня. Новая ОС, в отличие от предшественников, имеет полезные приложения и работает быстрее. Например, появилось приложение Screen Time, которое дает возможность следить за временем, проведенным в других приложениях.
После представления iOS 12 акции Apple стали быстро расти. Увеличение составило 0,84%. Рекорд цены за акцию был зарегистрирован на отметке в 191,83 доллара.
Также на презентации показали платформу для создания пространства дополненной реальности.
Новая версия iOS будет доступна для гаджетов до iPhone 5s. В 12-й версии представлен другой дизайн приложения «Фото» и улучшен поиск по фото. Кроме того, есть новое приложение Measure, которое может измерять размеры 3D-объектов.
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Новую операционную систему iOS 12 компания Apple презентовала на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая прошла 4 июня. Новая ОС, в отличие от...
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