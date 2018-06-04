В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Акции Apple поставили рекорд стоимости после презентации новой iOS 12 Новую операционную систему iOS 12 компания Apple презентовала на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая прошла 4 июня. Новая ОС, в отличие от...

Новую операционную систему iOS 12 компания Apple презентовала на конференции для разработчиков WWDC 2018, которая прошла 4 июня. Новая ОС, в отличие от предшественников, имеет полезные приложения и работает быстрее. Например, появилось приложение Screen Time, которое дает возможность следить за временем, проведенным в других приложениях.После представления iOS 12 акции Apple стали быстро расти. Увеличение составило 0,84%. Рекорд цены за акцию был зарегистрирован на отметке в 191,83 доллара.Также на презентации показали платформу для создания пространства дополненной реальности.Новая версия iOS будет доступна для гаджетов до iPhone 5s. В 12-й версии представлен другой дизайн приложения «Фото» и улучшен поиск по фото. Кроме того, есть новое приложение Measure, которое может измерять размеры 3D-объектов.