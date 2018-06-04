Facebook обвинили в поддержке нацизма

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2 июня социальная сеть удалила публикацию и забанила на сутки профиль Бойопулоса, рассказавшего о резне в деревне Канданос на Крите во время немецкой оккупации. Журналист писал, что в июне 1941 года за сопротивление немцам были расстреляны 180 жителей поселка, а их жилища были сожжены. Деревня стала мертвой зоной, которую запрещено отстраивать. По словам Бойопулоса, в настоящее время в Греции идеи национал-социализма продвигает ультраправая партия "Золотая заря".На встрече Совета министров ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел в Люксембурге глава министерства юстиции Греции Контонис заявил, что удаление этой публикации стало недопустимым способом заглушить как историческую память о расправах оккупантов в Канданосе, так и желанием скрыть неонацистскую идеологию "Золотой зари".По мнению председателя Совета министров, европейского комиссара Джулиана Кинга, это очень серьезный случай, который будет изучен. Министры юстиции других стран - членов Евросоюза поддержали такую позицию.