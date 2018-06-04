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В Минске для желающих найти работу 5 июня организуют «День отделочника»

05.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня  
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Согласно информации столичного управления занятости населения, в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я.Коласа, 69) в первый вторник июня с 10.00 до 12.00 пройдет «день предприятия» с участием представителей ОАО «КСП-92». 
Это комплексное строительное предприятие входит в состав ГПО «Минскстрой», крупнейшей в стране организации по возведению объектов жилищного и гражданского строительства, и имеет более чем 70-летний опыт работы на строительном рынке. Специализация — выполнение всех видов внутренних и наружных отделочных работ: штукатурные, комплекс малярных работ, облицовочные работы, столярные, мозаичные, фасадные работы. Специалисты предприятия принимали участие в строительстве Минского железнодорожного вокзала, Футбольного манежа на проспекте Победителей, комплекса «Минск-Арена», жилых комплексов в микрорайонах Каменная Горка, Лошица, Масюковщина и многих других.

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Штат предприятия составляет 220 человек, из них около 190 — рабочие. 
В последнее время, согласно данным сайтов поиска работы, в ОАО «КСП-92» объявляли о наличии вакансий водителя (категории С, D), инженера-сметчика, мастера-прораба, подсобного рабочего, строителя-отделочника, стяжечника. Актуализированную информацию на этот счет дадут в ходе «дня предприятия» представители кадровой службы. Они также расскажут об условиях труда в ОАО «КСП-92» и его оплате, производимой продукции.

Как сообщалось ранее, на этой неделе в Минске также пройдут три мини-ярмарки вакансий — по одной в каждом из отделов обслуживания граждан. Аналогичные мероприятия на прошлой неделе оказались результативными. В отделе обслуживания граждан № 2, где работников набирали РУП «Белорусские лотереи» и СУ № 205 ОАО «МАПИД», были проконсультированы 20 человек, выдано 2 направления на трудоустройство. В отделе обслуживания граждан № 1 (участвовали представители ОАО «Автоспецтранс» и РУП «Белорусские лотереи») наниматели проконсультировали 6 человек, а в отделе обслуживания граждан № 3 кадровики ОАО «Строймаш», ОАО «Минский завод шестерен» и  ЗАО «Гомельлифт» проконсультировали 15 человек, выдано 2 направления на трудоустройство.


 
Теги: Минск
 
 
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Согласно информации столичного управления занятости населения, в отделе обслуживания граждан № 1 (ул. Я.Коласа, 69) в первый вторник июня с 10.00 до 12.00 пройдет...
 
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