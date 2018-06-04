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В Нигерии не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы
05.06.2018 10:18 — Разное | Беларусь Сегодня
AP Photo / Olamikan Gbemiga
30 заключенных смогли отыскать и возвратить в тюрьму.
По словам губернатора штата Нигер Сани-Белло, власти штата будут взаимодействовать с федеральным правительством по вопросу реформ в тюрьмах и "в целях усовершенствования инфраструктуры тюрем по всему штату".
Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины побега заключенных.
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AP Photo / Olamikan Gbemiga 30 заключенных смогли отыскать и возвратить в тюрьму. По словам губернатора штата Нигер Сани-Белло, власти штата будут взаимодействовать с...
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