AP Photo / Olamikan Gbemiga

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нигерии не менее 180 заключенных сбежали из тюрьмы AP Photo / Olamikan Gbemiga 30 заключенных смогли отыскать и возвратить в тюрьму. По словам губернатора штата Нигер Сани-Белло, власти штата будут взаимодействовать с...

30 заключенных смогли отыскать и возвратить в тюрьму.По словам губернатора штата Нигер Сани-Белло, власти штата будут взаимодействовать с федеральным правительством по вопросу реформ в тюрьмах и "в целях усовершенствования инфраструктуры тюрем по всему штату".Сейчас устанавливаются обстоятельства и причины побега заключенных.