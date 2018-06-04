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На Брестской Брестской положен асфальт

05.06.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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  Это хорошая новость для автомобилистов, впрочем, как и для пассажиров общественного транспорта. Появился асфальт - верный признак того, что уже недолго осталось ждать открытия автомобильного движения.

  Чтобы ускорить этот момент, рабочие ДСУ № 8 и водители транспортного предприятия «Пинагрузсервис» трудились в выходные дни. Так, на прошлой неделе практически по всей длине реконструируемого участка улицы Брестской был положен первый слой дорожного покрытия. А на днях после завершения подготовительных работ асфальтирование продолжилось до пересечения с улицей Революционной. Появится и еще один, чистовой слой.

  Пинск давно нуждался в реконструкции основных магистральных улиц. Работа по обновлению Брестской началась в рамках подготовки к областному празднику «Дожинки», состоявшемуся в нашем городе в 2014 году. Она ведется за счет средств республиканского дорожного фонда. И вот поэтапно, вместе с заменой инженерных коммуникаций, эта самая протяженная улица на большей части уже обрела современный облик. Кстати, от центра города к Западному микрорайону продолжится велодорожка, обозначенная красной дорожной плиткой. На реконструируемом участке появится новшество для пешеходов: у бордюров при переходах улиц будет использовано особое тротуарное покрытие предупреждающего желтого цвета с антискользящей поверхностью.

  Фото Вячеслава ИЛЬЕНКОВА

 
Теги: Новости
 
 
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  Это хорошая новость для автомобилистов, впрочем, как и для пассажиров общественного транспорта. Появился асфальт - верный признак того, что уже недолго осталось...
 
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