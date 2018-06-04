В Италии мужчина делал селфи на фоне сбитой поездом женщины

В итальянской провинции Пьяченца местный журналист стал свидетелем весьма циничного эпизода. Он зафиксировал, как один из пассажиров, стоящих на перроне железнодорожной станции, делал селфи на фоне сбитой поездом женщины.



Инцидент произошёл 26 мая. Пострадавшая лежала между путями, а спасатели оказывали ей помощь. В этот момент мужчина, стоявший на перроне, решил запечатлеть ситуацию в формате селфи.

Правда, он не заметил, что параллельно его запечатлел ещё и журналист местного издания, прибывший на место ЧП. В итоге парень получил сомнительную славу в Италии, а позже и во всём мире. Работники железной дороги заставили его удалить фото, однако никакой административной ответственности за подобные действия законом не предусмотрено.

