﻿ В деревне Повитье Кобринского района выращивают карпов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В деревне Повитье Кобринского района выращивают карпов

05.06.2018 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Зеркальный карп от «Жёлтой лилии»

В фермерском хозяйстве «Жёлтая лилия» девять лет разведением зеркального карпа занимается Владимир Жук. В этом году в апреле в арендуемый им водоём Ореховский было выпущено 800 килограммов мальков.

В деревне Повитье Кобринского района выращивают карпов

— Ежегодно мы вылавливаем до трёх тонн рыбы, — рассказывает Владимир Петрович. – Чтобы восстанавливать популяцию, проводим зарыбление мальками, которых покупаем в специализированном фермерском хозяйстве в Ивановском районе.

Фермер пробовал разводить и другие виды рыб — амура, толстолобика, но, как оказалось, наибольшим спросом у покупателей пользовался карп. Водоём богат и плотвой, щукой, карасём, красноперкой, окунем.

— Трудно заниматься и выращиванием рыбы, и её добычей одновременно, — рассказывает Владимир Петрович. – Водоём требует постоянного ухода.

Карп питается ракушечником. Естественное питание сказывается на вкусовых качествах рыбы, что и ценят покупатели.

Говоря о планах на будущее, фермер заметил, что у них много интересных идей.

Людмила ПАШКОВИЧ.

 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Повитье Кобринского района выращивают карпов
 
Новости дня
Новости разные
 
В Италии мужчина делал селфи на фоне сбитой поездом женщины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Поставский край
Клiч Радзiмы
Новости Ветки
Народны голас
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Инфа-Курьер
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.06.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Пинский Вестник
Варяг-пресс
Зара (Бешенковичи)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Народны голас
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Прамень
Радзiма
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика