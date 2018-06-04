В деревне Повитье Кобринского района выращивают карпов

Зеркальный карп от «Жёлтой лилии»
В фермерском хозяйстве «Жёлтая лилия» девять лет разведением зеркального карпа занимается Владимир Жук. В этом году в апреле в арендуемый им водоём Ореховский было выпущено 800 килограммов мальков.
— Ежегодно мы вылавливаем до трёх тонн рыбы, — рассказывает Владимир Петрович. – Чтобы восстанавливать популяцию, проводим зарыбление мальками, которых покупаем в специализированном фермерском хозяйстве в Ивановском районе.
Фермер пробовал разводить и другие виды рыб — амура, толстолобика, но, как оказалось, наибольшим спросом у покупателей пользовался карп. Водоём богат и плотвой, щукой, карасём, красноперкой, окунем.
— Трудно заниматься и выращиванием рыбы, и её добычей одновременно, — рассказывает Владимир Петрович. – Водоём требует постоянного ухода.
Карп питается ракушечником. Естественное питание сказывается на вкусовых качествах рыбы, что и ценят покупатели.
Говоря о планах на будущее, фермер заметил, что у них много интересных идей.
Людмила ПАШКОВИЧ.