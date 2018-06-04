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Главная задача Кобринских мелиораторов – улучшение качества земли

05.06.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Среди многочисленных факторов успешности сельскохозяйственного производства большую роль играет обычная вода. В этом случае хороша только «золотая середина» – и засуха, и половодье одинаково губительны для посевов. Найти разумный компромисс – основная задача, которую на протяжении многих лет успешно решают кобринские мелиораторы, основная функция которых, вопреки распространённому мнению, вовсе не осушение, а улучшение качества земли. В этом году УП «Кобринское предприятие мелиоративных систем» отмечает  65-летие деятельности.

Главная задача Кобринских мелиораторов – улучшение качества земли

— Мелиоративная система нуждается в систематическом уходе и периодической реконструкции, — рассказывает заместитель директора по эксплуатации и идеологии УП «Кобринское ПМС» Павел Василюк. — Система «Тростяница», участок которой под названием «Черничче» площадью 274 гектара мы в настоящее время реконструируем, расположен на территории ОАО «Радонежское». В последний раз данная система проходила эту процедуру в 1991 году. Сегодня здесь заиленные каналы, берега которых заросли древесно-кустарниковой растительностью, не функционирующая должным образом дренажная система, отсутствует поверхностный сток, разрушены гидротехнические сооружения. Всё это приводит к ухудшению водно-воздушного режима почвы, а значит – и к снижению урожайности. 

Сдать данный участок в эксплуатацию планируется уже в сентябре текущего года. Контрактная цена работ на объекте, где в настоящее время работают мелиораторы, составляет около 547 тысяч рублей, из которых за февраль-май уже освоено более 355 тысяч. Всего же по состоянию на май текущего года УП «Кобринское ПМС» выполнено работ более чем на 1,2 миллиона рублей. Произведен комплекс уходных работ: около 68 километров мелиоративных каналов очищено от заиления и более 23 километров – от зарослей кустарников и деревьев. Следует отметить, что гарантийный срок эксплуатации мелиоративной системы после реконструкции составляет 5 лет, а при условии должного ухода она эффективно работает до 20 лет.

Есть у предприятия под руководством молодого директора Василия Пивчика и планы на ближайшее будущее. Среди них – реконструкция мелиоративной системы «Лущики» и ремонт мелиоративной системы «Мичурина – Звезда» в 2018 году, реконструкция очередного участка системы «Тростяница» запланирована на 2019 год и многое другое.

Для реализации этих планов на предприятии есть всё необходимое, и в первую очередь – молодой коллектив, каждый представитель которого по-настоящему болеет душой за своё дело.

Дмитрий БЕЛОВ.

НА СНИМКЕ автора:  (слева направо) заместитель директора по эксплуатации и идеологии УП «Кобринское ПМС» Павел Василюк, прораб Сергей Шевелев, экскаваторщик Антон Пономарёв, машинисты бульдозера Пётр Галюк и Алексей Конторук на реконструкции мелиоративной системы «Тростяница».

 

 
 
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