Создан фургон для новейшего оружия, анонсированного Путиным

Новейший российский боевой лазер «Пересвет», о котором впервые рассказал Владимир Путин, будет установлен в специальном фургоне, производство которого развернут в Набережных Челнах, сообщает РИА «Новости».

Производством фургонов займется фирма «Астейс», известная производством бронеавтомобилей для российских силовиков. Контракт на производство фургонов для комплекса «Пересвет» косвенно говорит о начале серийного выпуска лазерного оружия для российской армии.

Напомним, что в состав комплекса входит несколько автомобилей. Судя по внешнему виду, установка предназначена для решения задач противовоздушной обороны. Мощность используемого лазера и другие характеристики комплекса не разглашаются.

Существование такого оружия еще два года назад подтвердил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. На собрании, посвященном 70-летию российского федерального ядерного центра, чиновник рассказал: «Это не экзотика, не экспериментальные опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия». Подробностей о принятых образцах Юрий Борисов не раскрыл.