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Создан фургон для новейшего оружия, анонсированного Путиным
Новейший российский боевой лазер «Пересвет», о котором впервые
Производством фургонов займется фирма «Астейс», известная производством бронеавтомобилей для российских силовиков. Контракт на производство фургонов для комплекса «Пересвет» косвенно говорит о начале серийного выпуска лазерного оружия для российской армии.
Напомним, что в состав комплекса входит несколько автомобилей. Судя по внешнему виду, установка предназначена для решения задач противовоздушной обороны. Мощность используемого лазера и другие характеристики комплекса не разглашаются.
Существование такого оружия еще два года назад подтвердил заместитель министра обороны России Юрий Борисов. На собрании, посвященном 70-летию российского федерального ядерного центра, чиновник рассказал: «Это не экзотика, не экспериментальные опытные образцы — мы уже приняли на вооружение отдельные образцы лазерного оружия». Подробностей о принятых образцах Юрий Борисов не раскрыл.
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Наличие такого оружия еще два года назад подтвердил заместитель министра обороны России Юрий Борисов.
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