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В Новогрудке пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде
В Новогрудке пьяный водитель сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом
Авария произошла днем 4 июня. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по улице Гродненской районного центра, неверно выбрал боковой интервал и сбил девочку, которая ехала на велосипеде по обочине в попутном направлении.
В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.
Выяснилось, что мужчина управлял Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения.
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Авария произошла днем 4 июня на улице Гродненской.
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