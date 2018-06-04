В Новогрудке пьяный водитель сбил ребенка на велосипеде

В Новогрудке пьяный водитель сбил ребенка, который ехал на велосипеде. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла днем 4 июня. По предварительной информации, водитель Volkswagen ехал по улице Гродненской районного центра, неверно выбрал боковой интервал и сбил девочку, которая ехала на велосипеде по обочине в попутном направлении.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

Выяснилось, что мужчина управлял Volkswagen в состоянии алкогольного опьянения.