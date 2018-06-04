День бодрости и здоровья





Традиционный весенний туристический слет учащихся и преподавателей учреждения образования «Октябрьский государственный профессиональный лицей» проведен на территории урочища «Стрельбище» в последний день мая. Отрадно то, что в этом году он прошел во Всемирный день без табака. Ведь курение – одна из самых вредных привычек человека, которая наносит его здоровью невосполнимый вред.

Трудно представить Октябрьский лицей без уже сложившихся традиций. И проведение однодневного туристического слета – одна из них, в которой охотно принимают участие как мастера групп, так и учащиеся. Так как в этом году во время проведения слета третьекурсники были на производственной практике, то его участниками стали шесть команд учащихся групп 1 и 2 курсов.

Программа туристического слета была очень насыщена. Она включала в себя визитную карточку команды (ее название, эмблема, приветствие), преодоление полосы препятствий, установку палатки, конкурс бивуака (оформление лагеря, чистота на его территории, бережное отношение к природе), перетягивание каната, соревнования по дартсу и стрельба из пневматической винтовки, конкурс на лучший номер художественной самодеятельности на тему здорового образа жизни.

Эти и другие виды конкурсноцй программы создавали у лицеистов ощущение, что они являются членами одной команды, в которой один за всех, а все – за одного.

Но, как любое соревнование, каждая из команд-участниц старалась выступить наиболее успешно, чтобы в конечном итоге оказаться единоличным победителем. В итоге наиболее успешно это получилось у другокурсников, учащихся 156-й группы (куратор – Запотылок Н.А., мастер – Кругляков Н. С.), осваивающих сельскохозяйственные специальности. Второе место – у команды 157-й группы (куратор – Папруга А. В., мастер – Бичан И.А.), третье – у 171 –й группы (куратор – Голуб Е.Ю., мастер – Савенок В.В.).

Таковы результаты подведения итогов соревнования судейской бригадой во главе с главным судьей, руководителем физвоспитания лицея Юрием Кузьминым.

Дипломы победителям в отдельных видах программы, а также командам, занявшим первые три места в общем зачете, вручил заместитель директора по учебно-производственной работе Павел Гринкевич.

Все команды , принявшие участие в слете (а их было шесть) отправились на обед с пирогами, которые за активное участие в проведенном мероприятии были вручены каждой из них.

Николай Ловгач. Фото автора.