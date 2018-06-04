Дни культуры Республики Татарстан в Республике Беларусь впервые пройдут в Гродно





В Гродно 6 июня в областном драматическим театре впервые пройдут мероприятия в рамках Дней культуры Республики Татарстан в Республике Беларусь

Неповторимый колорит, необычные мелодии и танцевальные ритмы окунут вас в традиционную атмосферу Приволжья и древнего Казанского ханства.

Культурный десант насчитывает 120 артистов и исполнителей разного жанра от фольклорных ансамблей до артистов театра и кино.

Самобытная выставка представит зрителю не только традиционные костюмы и работы мастеров ремесленников, но и искусные ювелирные работы.

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