С 13 июня стартует чемпионат Вороновского района по футболу





Принять участие могут все желающие команды. В составе команды для участия в чемпионате должны быть игроки в возрасте 18 лет и старше, а также проживающие или работающие на территории Вороновского района.

Чтобы стать участником чемпионата Вороновского района, необходимо подтвердить свое участие до 10.00 11.06.2018 и до 13.06.2018 предоставить в ФСК все необходимые документы.

Контактный телефон: 2-10-94.

ГУ «Вороновский районный физкультурно-спортивный клуб».

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении чемпионата Вороновского района

по футболу в 2018 году

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Цели соревнований

Статья 2. Организация и руководство соревнованиями

Статья 3. Участники и общие условия проведения соревнований

Статья 4. Требования к местам проведения соревнований

Статья 5. Судейство и инспектирование соревнований

Статья 6. Протесты. Обжалование решений Дисциплинарного комитета

Статья 7. Документация соревнований и порядок ее оформления

Статья 8. Календарь соревнований и определение победителя

Статья 9. Финансовые условия проведения соревнований

Статья 10. Безопасность проведения соревнований по футболу

Дисциплинарный Кодекс

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Регламент является руководящим документом для Чемпионата Вороновского по футболу. Регламент соответствует требованиям Устава Общественного объединения «Федерации футбола Гродненской области» (ФФ Гр. обл.), Регламента Ассоциации «Белорусская федерация футбола». Начало чемпионата с 13 июня 2018 года.

Статья 1. Цели соревнований:

Соревнования проводятся в целях:

— активизации массового спортивного движения и развития футбола в Вороновском районе в частности;

— выявления способных игроков и повышения уровня их спортивного мастерства;

— выявления сильнейших команд района по футболу, их дальнейшего участия в областных соревнованиях;

— пропаганды футбола и организации досуга любителей спорта;

— пропаганды развития и распространения идеалов олимпизма, принципов честной борьбы на соревнованиях – Fair play.

Статья 2. Организация и руководство соревнованиями:

2.1. Общее руководство и контроль за проведением соревнований осуществляет Вороновский районный исполнительный комитет. Организацию, управление и проведение чемпионата — ГУ «Вороновский районный физкультурно-спортивный клуб».

2.2. Непосредственную организацию, проведение и управление соревнованиями осуществляет Главная судейская коллегия (ГСК), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с данным Регламентом.

Статья 3. Участники и общие условия проведения соревнований:

3.1.1. К соревнованиям допускаются команды организаций, предприятий, хозяйств, самодеятельные коллективы, принимающие условия настоящего Регламента.

3.1.2. В состав команды для участия в Чемпионате Вороновского района по футболу 2018 года, могут быть заявлены игроки достигшие возраста 18 лет и старше, а также проживающие или работающие на территории Вороновского района.

3.2. Команды участницы должны прибыть к месту соревнований за час до начала матча.

3.3.1. Игроки, руководители клуба (команды) принимающие участие в соревнованиях, обязаны выполнять все требования настоящего Регламента. В случае недисциплинированного поведения игроков одной из команд или нарушения общественного порядка на спортивном объекте, по решению судьи, игра может быть прекращена. Решение по данной игре принимает ГСК.

3.3.2. Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей матча и инспекторов, и несут ответственность за поведение игроков, руководителей, болельщиков своей команды.

3.4. Форма игроков должна соответствовать Правилам игры. Команда-хозяин имеет приоритет выбора цвета формы.

3.5. В случае самовольного ухода команды с поля или отказа от игры, команда подлежит санкции, согласно Дисциплинарного Кодекса.

3.5.1. В случае исключения команды из состава участников соревнований, если команда провела на данном этапе менее половины игр, то ее результаты аннулируются. Если она провела половину и более игр, то данной команде присуждается поражения в оставшихся играх со счетом 0:3, а командам соперницам – победы со счетом 3:0.

3.6. Команда должна обеспечить присутствие своих руководителей, в случае вызова на совещание в ГУ «Вороновский ФСК».

3.7. Игроки, руководители команды могут подлежать санкциям. Основаниями для применения санкций являются:

предупреждение или удаление, записанные в протоколе игры;

рапорт судьи.

3.8. За грубые и систематические (в совокупности более двух раз по одному или различным пунктам Регламента, предусматривающим наказание в виде технического поражения) нарушения настоящего Регламента, команда исключается из соревнований.

3.9. Случаи недисциплинированного поведения игроков, руководителей команды, зрителей к команде применяются санкции в соответствии с Дисциплинарным Кодексом.

3.10. За неявку на матч без уважительной причины команда подлежит санкциям, согласно Дисциплинарного Кодекса. Факт неявки для всех команд устанавливается судьей игры по истечении 45 минут со времени установленного начала матча. Неявкой так же считается, присутствие менее семи игроков команды, указанных в протоколе матча, в игровой форме на футбольном поле по истечении 45 минут со времени начала матча, и отсутствие у руководителя команды документов удостоверяющих личности, участников матча по истечении 45 минут со времени начала игры.

3.11. В случае если по вине одной команды трижды не состоялись игры в одном и том же соревновании по любым неуважительным причинам команда исключается из состава участников соревнований по решению ГСК.

3.12. За незаконное участие игрока в матче, команда допустившая нарушение подлежит санкции согласно Дисциплинарного Кодекса. Таким нарушением следует считать: участие в игре футболиста невнесенного в протокол матча, внесенного в протокол матча игрока под другим номером, игрока не имеющего на руках документа удостоверяющего личность, дисквалифицированного игрока. Под участием игрока в матче следует считать, что он письменно заявлен в протоколе матча, или фактически принимает участие в игре.

3.13. Матч не может продолжаться, если в составе любой из команд осталось менее 7 игроков. В этом случае игра прекращается, команде, в составе которой осталось менее 7 игроков, присуждается поражение со счетом 0:3, а команде-сопернице присуждается победа со счетом 3:0. В случае большей разницы мячей результат остается в силе.

3.14. Руководители команды обязаны не позднее, чем за 30 минут до назначенного времени начала матча письменно заявить в протокол матча фамилии и имена игроков с указанием их номеров и представить судье матча документы участников матча. В протоколе матча письменно заявляются не более 18 игроков и 2 представителей команды, находящихся в технической зоне.

3.15. В ходе матча команда имеет право провести 7 (семь) замен игроков.

3.16. Руководители команд несут ответственность за компетентность и достоверность сведений указанных в протоколе матча.

Статья 4. Требования к местам проведения соревнований:

4.1. Принимающая команда обязана предоставить поле оборудованное в соответствии с Правилами игры в футбол. Дирекция спортсооружения несет ответственность за техническое состояние спортивного сооружения, устойчивость строительных конструкций, обеспечивающих безопасность зрителей и участников соревнований.

4.2. Команда — хозяин поля обязан:

4.2.1. Предоставить для проведения игры три футбольных мяча.

4.2.2. Обеспечить дежурство медицинского персонала.

4.3. При невыполнении требований судья обязан не проводить игру, при этом решение по данной игре принимает ГСК на основании Дисциплинарного Кодекса.

4.4. В случае несоответствия футбольного поля Правилам игры (повреждение ворот, неправильная или отсутствующая разметка, и т.д.) или неготовности спортивного объекта к игре (занятость площадки или раздевалок другими арендаторами и т.п.), по истечении 30 минут с указанного времени начала игры судья принимает решение об отмене матча и делает соответствующую запись в протоколе.

4.5. В случае невозможности проведения матча по форс-мажорным обстоятельствам или по иным причинам, которые, по мнению судьи матча опасны для здоровья, матч должен быть отменен. О своем решении инспектор (судья) незамедлительно информирует ГСК.

Статья 5. Судейство и инспектирование соревнований

5.1. Судейство и инспектирование соревнований осуществляется в соответствии с Правилами игры в футбол утверждёнными ФИФА.

5.2. На матч назначается судейская бригада из трех судей.

5.3. Назначение судей на игры осуществляется ГСК.

5.4. Судейская бригада должна прибыть на спортивный объект, где проводиться матч не менее чем за 1 час до назначенного времени начала матча.

5.5. После окончания матча руководители каждой команды и судьи обязаны в течение 30 минут оформить протокол матча. Протокол должен быть подписан одним из руководителей команды. Если при проведении матча имели место предупреждения, удаления и травмы игроков, а также случаи нарушения порядка на спортивном объекте, судья матча обязан внести об этом исчерпывающую запись в протокол до его подписания руководителями команд. В случае несоблюдения правил оформления или отказа от подписания протокола руководителем команды судья должен сделать запись в протоколе игры, на основании которой виновный привлекается к ответственности согласно Дисциплинарного Кодекса.

5.6. Судья несет ответственность за заполнение протокола матча и его доставку секретарю соревнований в период до 13 часов дня следующего за игрой.

5.7. В случае подачи протеста или имевших место инцидентов до, во время и после игры судья обязан представить в ГСК свой рапорт не позднее 24 часов после игры (не считая выходных и праздничных дней).

5.8. В случае возникновения беспорядков на спортивном объекте судья имеет право прекратить матч.

5.9. Судья до начала матча обязан проверить документы участников матча, письменно заявленных в протокол. Судья вместе с руководителями команды несет ответственность за соблюдение правил допуска игроков к матчу.

5.10. В случае требования руководителя одной из играющих команд, по идентификации личности игрока команды соперника, до начала, в перерыве, или по окончании матча, судья должен потребовать у руководителя команды документ удостоверяющий личность и сверить фотографию на документе с игроком, после чего произвести соответствующую запись в протоколе.

5.11. В случае, если судьей матча в протокол игры не внесены предупреждения и удаления, которые имели место в матче, он несет дисциплинарную ответственность перед ГСК в соответствии с Дисциплинарным кодексом арбитра.

5.12. ГСК имеет право принимать решения по всем установленным фактам нарушения настоящего регламента. Основанием для рассмотрения фактов нарушения может служить: протест со стороны команды, направленный в ГСК в соответствии со ст. № 6 настоящего Регламента, рапорт (объяснительная, докладная, письменное заявление) судьи и других лиц, имеющих непосредственное отношение к организации матча, информация в СМИ.

Статья 6. Протесты. Обжалование решений Дисциплинарного комитета

6.1. Порядок рассмотрения протестов ДК определяется Дисциплинарным Кодексом АБФФ.

6.2. Протест (письменное заявление) может быть направлен командой в случае несогласия с результатом матча. Его основанием могут быть незаконность допуска игрока к матчу, нарушение настоящего Регламента со стороны судьи или любые другие инциденты (несоответствие: размеров футбольных ворот, разметки площадки, футбольных мячей и т.п.), повлиявшие на результат матча.

6.3. Протест должен поступить в Дисциплинарный комитет в письменной форме с указанием обоснования в течение 24 часов с момента окончания матча (не считая выходных и праздничных дней).

6.4. В содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие основанием к его подаче, а также подробно изложены обстоятельства, связанные с нарушениями настоящего Регламента. Обстоятельства, составляющие содержание протеста, должны быть подкреплены доказательствами. Доказательствами являются: видеозапись матча, рапорты судей и инспектора, иные документы, способствующие объективному и полному изучению обстоятельств.

6.5. Не принимаются к рассмотрению:

— протест, поданный несвоевременно;

— протест против решений, принятых судьями на футбольной площадке, за исключением пункта 6.6.

6.6. Протест, касающийся несоответствия размеров футбольных ворот, площадки и ее разметки, мячей и т.п., должен быть подан в письменном виде судье или инспектору не позднее чем за 45 мин. до начала матча.

6.7. Протест рассматривается не позднее 7 (семи) дней с момента поступления всех материалов в Дисциплинарный комитет. Решение Дисциплинарного комитета доводится до команды, подавшей протест в течение одних суток.

6.8. Официальные лица клуба, подавшие протест, несут персональную ответственность за достоверность и объективность сведений, содержащихся в протесте. В противных случаях Дисциплинарный комитет вправе применить к футбольной команде и лицам, подавшим протест, дисциплинарные наказания.

Статья 7. Документация соревнований и порядок ее оформления

7.1. Команды, допущенные к участию в соревнованиях, подают в ГСК в заявочные листы по установленной форме (приложение 1) на заявляемых игроков. В заявочный лист команды может быть включено не более 20 игроков. Заявочные листы представляются в двух идентичных экземплярах.

7.2. К заявочному листу прилагается документ, удостоверяющий личность игрока;

7.3. Команды несут ответственность за достоверность документов и всех сведений, которые предоставляют об участниках соревнований.

7.4. Дозаявки игроков, разрешаются в течение всего сезона, и заканчиваются за 2 (два) тура до окончания соревнований, но общее число игроков в заявочном листе команды не должно превышать 20 человек. Отзаявка игроков разрешается в течение всего сезона.

Статья 8. Календарь соревнований и определение победителя.

8.1. Система проведения определяется по итогам поданных заявок. Очередность встреч, для команд подтвердивших свое участие до 11.06.2018 г., определяется жеребьевкой.

8.2. Матчи проводятся в установленные календарем соревнований сроки, утвержденным на заседании ГСК.

8.3. Переносить сроки календарных игр в Чемпионата разрешается в крайних случаях по ходатайству команды перед ГСК и по согласованию с соперником.

8.4. Все переносимые игры должны быть сыграны в ближайшие свободные дни, но не позднее последнего тура соревнований.

8.5. Даты и время проведения переносимых игр назначает ГСК соревнований по согласованию с командами участниками матча.

8.6. Каждая команда не может иметь более двух перенесенных игр одновременно.

8.7. Перенос матчей осуществляется ГСК по письменной заявке команды, не позднее чем за 4 дня до даты их проведения, предусмотренной календарем, с обязательным уведомлением о переносе.

8.8. Места команд в соревнованиях определяются по наибольшему количеству очков, набранных во всех играх. Очки начисляются следующим образом: за победу – 3 очка, ничью – 1 очко, поражение – 0 очков.

8.9. В случае равенства очков у двух и более команд места определяются по следующим показателям:

1) по результатам игр между собой (количество очков, разность забитых и пропущенных мячей, число забитых мячей);

2) по большему числу побед во всех матчах;

3) разность забитых и пропущенных мячей за все матчи чемпионата;

4) большее количество забитых мячей за все проведённые матчи;

5) жребием.

Статья 9. Финансовые условия проведения соревнований

9.1. Расходы на проведение соревнований: оплата питания ГСК в дни соревнований, награждение участников соревнований, канцелярские расходы и т.д. несет ГУ «Вороновский районный ФСК».

9.2. Средства которые могут быть получены от потенциальных спонсоров, реализуются на организацию и проведение соревнований.

9.3. Организации- участницы несут все расходы, связанные с участием их команд в соревнованиях: административно-хозяйственные расходы, питание спортсменов, командирование команд к месту соревнований, приобретение спортивной формы, инвентаря, транспортные расходы, подготовка мест соревнований (аренда спортивных объектов) и др.

Статья 10. Награждение победителей, призеров и лучших игроков

10.1. Команде, занявшей 1-е место в Чемпионате Гродненской области по футболу присваивается звание «Чемпион Вороновского района по футболу». Она награждается почетным дипломом и Кубком.

10.2. Команды, занявшие призовые места, награждаются дипломами и кубками соответствующих степеней.

10.3. Специальными призами награждаются: лучший бомбардир и лучший вратарь.

Примечание: (Мячи, забитые игроками обеих команд в матчах, в которых одной из команд засчитано техническое поражение, не учитываются при определении лучшего бомбардира.)

Статья 11. Безопасность проведения соревнований по футболу

11.1. В целях обеспечения безопасности зрителей, участников соревнований игры разрешается проводить только на спортивных сооружениях, принятых в эксплуатацию государственными комиссиями, при обязательном соблюдении инструкций и правил, определённых данным Регламентом.

11.2. ГУ «Вороновский районный ФСК» в своей деятельности должны предусматривать и осуществлять необходимые мероприятия по обеспечению безопасности проведения матчей Чемпионата, включающие в себя меры по безопасности зрителей и участников, судей.

11.3. Клубы при решении вопросов, связанных с обеспечением безопасности проведения матчей, руководствуются действующим законодательством РБ, настоящим Регламентом и другими нормативными актами в обеспечении безопасности спортивных соревнований.

11.4. Команда, принимающая матч, совместно с сотрудниками спортивных сооружений несет ответственность и обеспечивает безопасность участников матча, судей, официальных лиц в течение всего периода их пребывания на матче.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЙ КОДЕКС

Дисциплинарные санкции к командам, официальным лицам и футболистам применяются в соответствии с Дисциплинарным кодексом настоящего Регламента. Порядок рассмотрения вопросов и наложения санкций регулируются Дисциплинарным кодексом АБФФ.

ДИСЦИПЛИНАРНЫЕ САНКЦИИ

В отношении команд:

– предупреждение;

– строгое предупреждение;

– аннулирование результата матча;

– переигровка матча;

– присуждение технического поражения со счетом 0:3;

– снятие 3 очков и более;

– снятие команды с соревнований;

В отношении официальных лиц (представителей команд, тренеров, судей):

– предупреждение;

– строгое предупреждение;

– удаление во время матча;

– дисквалификация или отстранение от выполнения официальных обязанностей на определённое количество игр или период времени;

В отношении футболистов:

– предупреждение;

– условная дисквалификация;

– дисквалификация:

а) за нарушение правил во время игры футболист может быть предупрежден (желтая карточка) или удалён с поля (красная карточка). Четыре желтые или одна красная карточка, полученные в играх Чемпионата, автоматически запрещают спортсмену участвовать в следующем матче, после этого уже каждая вторая (четная) желтая карточка лишает права участия в очередном матче;

б) две жёлтые карточки в одном матче – 1 игра, (две желтые карточки, полученные в одном матче, считаются как одна красная, и в дальнейшем при подсчете желтых карточек не учитываются);

в) умышленная ловля мяча руками с целью срыва острой, голевой атаки, грубая игра либо задержка соперников – фолы последней надежды – 1 игра;

г) демонстративное несогласие с решением судьи – до 3 игр;

д) оскорбления, нецензурные выражения и жесты, плевок в сторону в адрес судьи, соперника, партнёра по команде, официальных лиц, зрителей – до 8 игр;

е) умышленный удар соперника ногой, грубое нападение с целью нанесения травмы – до 10 игр;

ж) удар соперника, партнёра по команде или других официальных представителей по лицу – до конца чемпионата или временная дисквалификация на определённый срок;

з) применение физической силы в отношении судей, инспектора, официальных лиц – временная дисквалификация на определённый срок или пожизненно;

В особых случаях за неспортивное, хулиганское поведение до, во время, после окончания игры или аморальное поведение в быту, футболисты могут быть дисквалифицированы на определённый срок по решению Дисциплинарного комитета.