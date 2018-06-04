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Примите участие в конкурсе «Бренд Хойникского района»

05.06.2018 — Разное | Хойницкiя навiны  
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Примите участие в конкурсе «Бренд Хойникского района»

Год малой родины – хороший повод для того, чтобы по достоинству оценить тот уникальный потенциал, которым обладает каждый район Гомельщины.

Выходит на финишную прямую конкурс «Бренд Хойникского района». С апреля месяца до 24 мая все желающие могли подать свои предложения, какой из туристического и культурного потенциала, возрождённых традиций и ремёсел, уникальной продукции может стать брендом Хойникщины.

Приглашаем и вас стать участниками этого конкурса и проголосовать за понравившийся бренд!

https://vk.com/public164928411

 
 
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Год малой родины – хороший повод для того, чтобы по достоинству оценить тот уникальный потенциал, которым обладает каждый район Гомельщины. Выходит на финишную...
 
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