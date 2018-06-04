Приглашаем провести время интересно





Центр творчества детей и молодежи г. Свислочи приглашает ребят посетить следующие мероприятия: мастер-класс «Веселые закладки» в технике оригами и подвижную игровую программу «Знатоки двора», которые будут проходить 6 июня по ул. Цагельник на футбольном поле. В четверг в центре творчества детей и молодежи будут проходить мастер-класс по изготовлению подставки для карандашей и подвижная игровая программа «Оранжевое настроение».

Сектор по работе с детьми и молодежью приглашает старшеклассников 8 июня поучаствовать в мастер-классе по макияжу «Твой идеальный макияж» и танцевально-развлекательной программе «Танцуй и веселись».

Снежана ЖУРНЕВИЧ.

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