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Завершены мониторинги объектов на территории Свислочсого района

05.06.2018 — Разное | Свислочская газета  
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Завершены мониторинги объектов на территории Свислочсого района

Работники инспекции надзора и профилактики Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям завершили мониторинг состояния пожарной безопасности 37 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе ведомственного жилищного фонда, социально-культурных объектов, а также объекты образования, торговли. В ходе посещения особое внимание уделялось наличию и исправности на объектах систем пожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, содержанию эвакуационных выходов, обучению персонала действиям в случае пожара. Работники МЧС совместно с персоналом объектов отработали планы эвакуации при получении сигнала о пожаре. В ходе мониторинга выявлено  63 нарушения противопожарных требований. В целях устранения выявленных нарушений руководителям объектов вручены 27 рекомендаций.

 

Гутор И.П.

инспектор инспекции надзора и профилактики

Свислочского районного отдела по ЧС.

 
 
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Работники инспекции надзора и профилактики Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям завершили мониторинг состояния пожарной безопасности 37...
 
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