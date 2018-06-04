Завершены мониторинги объектов на территории Свислочсого района





Работники инспекции надзора и профилактики Свислочского районного отдела по чрезвычайным ситуациям завершили мониторинг состояния пожарной безопасности 37 объектов с массовым пребыванием людей, в том числе ведомственного жилищного фонда, социально-культурных объектов, а также объекты образования, торговли. В ходе посещения особое внимание уделялось наличию и исправности на объектах систем пожарной автоматики, первичных средств пожаротушения, содержанию эвакуационных выходов, обучению персонала действиям в случае пожара. Работники МЧС совместно с персоналом объектов отработали планы эвакуации при получении сигнала о пожаре. В ходе мониторинга выявлено 63 нарушения противопожарных требований. В целях устранения выявленных нарушений руководителям объектов вручены 27 рекомендаций.

Гутор И.П.

инспектор инспекции надзора и профилактики

Свислочского районного отдела по ЧС.