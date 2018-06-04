18-летнего парня приговорили к 10 годам за незаконный оборот наркотиков

4 июня суд Минского района признал 18-летнего парня виновным в незаконном хранении и продаже особо опасного психотропа альфа-ПВП в составе организованной преступной группы.

На момент совершения преступления парню было 17 лет. Молодой минчанин занимался незаконным с целью сбыта оборотом особо опасного психотропного вещества с использованием iPhone и ноутбука HР через приложение Vipole и Telegram, пишет БелаПАН .

Минске В у российского музыканта нашли гашиш

Суд приговорил парня к 10 годам лишения свободы. По словам подсудимого, до продажи наркотиков он зарабатывал тем, что писал тексты и музыку для популярного российского исполнителя Егора Крида.