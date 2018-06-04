|
18-летнего парня приговорили к 10 годам за незаконный оборот наркотиков
05.06.2018 10:29 — Разное | Аргументы и факты
4 июня суд Минского района признал 18-летнего парня виновным в незаконном хранении и продаже особо опасного психотропа альфа-ПВП в составе организованной преступной группы.
На момент совершения преступления парню было 17 лет. Молодой минчанин занимался незаконным с целью сбыта оборотом особо опасного психотропного вещества с использованием iPhone и ноутбука HР через приложение Vipole и Telegram, пишет
Суд приговорил парня к 10 годам лишения свободы. По словам подсудимого, до продажи наркотиков он зарабатывал тем, что писал тексты и музыку для популярного российского исполнителя Егора Крида.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам подсудимого, до продажи наркотиков он зарабатывал тем, что писал тексты и музыку для Егора Крида.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)