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ASUS представила прототип ноутбука со вторым экраном вместо клавиатуры
На Computex 2018 компания ASUS анонсировала прототип ноутбука Project Precog, который отличается полноразмерным дисплеем вместо клавиатуры. Об этом
Project Precog можно использовать как классический ноутбук, когда нижний экран отображает клавиатурный блок. Еще один вариант — планшет с двумя дисплеями (вторая панель переворачивается на 360 градусов).
Последняя возможность — развернуть два экрана на одной плоскости в вертикальном режиме, для использования в качестве двух мониторов. В этом случае производитель предлагает подключить отдельную физическую клавиатуру.
С помощью системы искусственного интеллекта ноутбук предугадывает, как его планируют использовать, и автоматически выводит на второй экран клавиатуру с тачпадом, когда это необходимо.
ИИ также помогает оптимизировать заряд аккумулятора в зависимости от времени дня. Гаджет отслеживает положение рук пользователя, а также может работать с голосовыми помощниками Windows Cortana и Amazon Alexa.
Пока ноутбук остается в статусе прототипа, но компания планирует выпустить коммерческую версию уже в следующем году.
Смотрите, сколько у нас стоят обычные ноутбуки ASUS:
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Пока ноутбук остается в статусе прототипа, но компания планирует выпустить коммерческую версию уже в следующем году.
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