ASUS представила прототип ноутбука со вторым экраном вместо клавиатуры

На Computex 2018 компания ASUS анонсировала прототип ноутбука Project Precog, который отличается полноразмерным дисплеем вместо клавиатуры. Об этом сообщает engadget.



Источник: engadget

Project Precog можно использовать как классический ноутбук, когда нижний экран отображает клавиатурный блок. Еще один вариант — планшет с двумя дисплеями (вторая панель переворачивается на 360 градусов).



Источник: engadget

Последняя возможность — развернуть два экрана на одной плоскости в вертикальном режиме, для использования в качестве двух мониторов. В этом случае производитель предлагает подключить отдельную физическую клавиатуру.









С помощью системы искусственного интеллекта ноутбук предугадывает, как его планируют использовать, и автоматически выводит на второй экран клавиатуру с тачпадом, когда это необходимо.

ИИ также помогает оптимизировать заряд аккумулятора в зависимости от времени дня. Гаджет отслеживает положение рук пользователя, а также может работать с голосовыми помощниками Windows Cortana и Amazon Alexa.

Пока ноутбук остается в статусе прототипа, но компания планирует выпустить коммерческую версию уже в следующем году.

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