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О деятельности Ветковского социально-педагогического центра рассказали директор учреждения Галина Пысикова и психолог Наталья Зуборева

05.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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О деятельности Ветковского социально-педагогического центра рассказали директор учреждения Галина Пысикова и психолог Наталья Зуборева

В Ветковский социально-педагогический центр попадают дети, отобранные из неблагополучных семей. Пребывание в них по ряду причин становится опасным для жизни или здоровья ребёнка. Таким образом, государство действует на защите интересов детей.

СПЦ выступает временным приютом. По закону родным родителям предоставляется право в течение полугода восстановить своё честное имя и вернуть ребёнка в семью. К сожалению, большинство горе-родителей, нередко пребывая в хмельном угаре, забывают дорогу к приюту, свято веря в то, что на гособеспечении их детям будет лучше. Число сирот при живых родителях не уменьшается. Социальное сиротство как неприятное явление современности продолжает быть. Так же, как до сих пор в обществе пребывает негласное принятие своих и отторжение чужих детей. Впрочем, великодушие и милосердие в наше время тоже есть. Встречаются люди, у которых хватает тепла, любви и ласки для тех детей, кто не по своей воле оказался лишённым этих простых, но основополагающих чувств.

О деятельности социально-педагогического центра в его стенах и за его пределами наш разговор с директором учреждения Галиной Пысиковой и психологом Натальей Зуборевой.

— В СПЦ в среднем пребывает от 5 до 20 ребятишек разного возраста. Когда дети попадают к нам, то задача психолога — продиагностировать ребёнка, установить, насколько он психологически травмирован, что можно сделать и как ему можно помочь, что можно откорректировать в его мировоззрении, чтобы ребёнок мог нормально жить и развиваться в социуме.

Дети страдают из-за родителей

Основные трудности, с которыми сталкиваются работники приюта, связаны с родителями этих детей. К ребятне можно найти подход, они верят взрослым, надеются на лучшее. А взрослые, нередко, лишь поначалу идут на контакт и позже его обрывают. Потому что в большинстве своём пребывают в алкогольной зависимости, которая не просто плохое увлечение, а болезнь. Мы объясняем родителям, что нужно лечиться у нарколога, психотерапевта, обращаться к психологу. Но они часто не осознают и не принимают свою ситуацию.

Каждый случай индивидуален, почему человек потянулся за рюмкой. В основе — некий внутренний надлом, когда человек перестаёт верить себе и миру. Пьяницы — по сути, люди, медленно себя убивающие. Алкоголь выбирают как анестезию, уход от решения своих проблем.

Наиболее распространённая модель поведения, когда сам родитель — выходец из семьи, будучи ребёнком пребывал в социально опасном положении, жил в такой же травмирующей обстановке. Его бессознательное и сейчас, во взрослом состоянии, избирает такой же разрушительный путь. Человек не знает, как себя вести по-другому.

Распространена и другая модель, когда человек уже во взрослом возрасте стал пить из-за психологической травмы, будь то увольнение с работы, несчастная любовь, трудности в общении с другими людьми, жестокое отношение, насилие и другие формы повреждения прав. Не лучшим образом влияет и материальная необеспеченность семей.

В любом случае человеку можно помочь и показать другие жизненные сценарии. Главное — чтобы у него было желание что-то поменять в жизни, включить собственную мотивацию.

На консультациях, изучая историю жизни, психолог может понять и показать человеку, почему произошёл надлом и что можно сделать, чтобы решить проблему. Но потом действовать должен сам человек. Что часто не происходит.

Даже факт отобрания ребёнка не становится поворотной точкой в судьбе, не формирует мотивации бросить пить. Напротив, у некоторых иногда срабатывает защитный механизм — якобы в приюте моим детям будет лучше: там они живы-здоровы, их накормят, оденут, отправят в школу.

Для людей с алкогольной зависимостью очень важно, чтобы вокруг них были непьющие люди. Но, зачастую, когда человек давно в этой проблеме, то у него формируется и соответствующее окружение, вырваться из которого требуется немало сил. 

Чтобы помочь человеку, надо подключать многие государственные структуры. Родители, дети которых помещаются в приют, становятся обязанными лицами. Поэтому в обязательном порядке они трудоустраиваются. В трудовых коллективах их тоже должны поддерживать, оказывать всяческую помощь, отслеживать, чтобы на работу не выходили пьяными. У нас в районе эта работа ведётся, но, возможно, ещё не использован весь резерв. Впрочем, воздействие извне имеет конечные сроки. Человека нельзя заставить бросить пить, любить своих детей, заботиться о них. Человек должен этого захотеть!

В семье, где хотя бы один из родителей злоупотребляет спиртными напитками, дети нередко получают различного вида травмы: физические, эмоциональные, связанные с насилием. Они видят неадекватное поведение родителей, выражение эмоций, холод и отстранённость.

Прошлое ребёнка нужно уважать

Независимо от того, какие родители, дети их любят, хотят вернуться в родную семью, мечтают, что мама, папа бросят пить. Наша задача — не перевернуть сознание ребёнка, а поддержать, дать надежду, что родители со временем восстановятся, изменят поведение. Ребёнок понимает себя как часть своих родителей. Если они плохие, то и он к себе применяет это определение. А это, в свою очередь, чревато изменением поведения и другими последствиями.

У ребёнка нельзя вычеркнуть его прошлое, его надо уважать. В СПЦ мы стремимся корректно, грамотно работать с детьми, чтобы они не чувствовали себя изгоями общества. Но надо сказать, что за стенами приюта дети не всегда встречают доброжелательное отношение. Наше общество в большинстве своём ещё чуждо принятия социального сиротства.

Впрочем, адаптация к миру у каждого ребёнка происходит сугубо индивидуально. Встречается немало ребят с богатым внутренним миром, и их принимают сверстники, общество в целом. Есть случаи, когда одноклассники, замечая нарушения в поведении приютского ребёнка, просто отстраняются от него, чтобы не конфликтовать. В таком случае ребёнок уходит в себя или ищет себе подобных, с такими же отклонениями в поведении.

Обычно у детей, которые поступают в приют, страдает дисциплина. Оно и понятно: пьющим родителям нет дела до сыновей и дочерей, они предоставлены сами себе, их никто не контролирует за пределами детсада или школы. Зачастую дети не приучены к элементарным вещам, не чистят зубы, не умываются по утрам, не причёсываются.

В первые дни в СПЦ таким детям бывает сложно. Но позже всё приходит к норме, дети приучаются к порядку. Мы учим детей социализироваться, и они адаптируются. Дети понимают, что жизнь по законам общества гарантирует гораздо больше благ, чем та жизнь, которую избрали их родители.

Для детей любой отрыв от семьи приносит травму. И поэтому решение об отобрании принимается после тщательного изучения ситуации. Но всегда в интересах ребёнка. Как правило, такая семья уже находилась в поле зрения социальных служб, школы, милиции как неблагополучная. С ней велась профилактическая работа, но, видимо, до родителей не дошли предупреждения.

Замещающая семья становится родной

К сожалению, после приюта дети редко возвращаются в родные семьи. Чаще всего специалисты подыскивают для ребёнка опекуна или приёмного родителя. Если таковых не находится, через полгода ребёнка направляют в интернатное учреждение.

Известно, что только в семье формируется базовое доверие к миру, понимание, что «Я» в порядке. Поэтому самым лучшим устройством ребёнка-сироты, в том числе социального сироты, при живых родителях, является семья.

В Ветковском районе 13 замещающих семей, в том числе 11 приёмных и два дома семейного типа. В приёмных семьях проживают 36 детей, под опекой — 41 ребёнок. Хотелось бы, чтобы социальных сирот чаще брали под опеку близкие родственники. Ежегодно происходят факты усыновления — обретение статуса родного — детей из приёмных или опекунских семей.

Далеко не все люди готовы стать приёмными родителями. И, к сожалению, их число с каждым годом становится меньше. Но они есть! У нас на Ветковщине это, как правило, добрые, отзывчивые люди, которые воспитали своих родных детей, но у которых ещё осталось много нерастраченной любви и ласки. Мы им бесконечно благодарны. Они выполняют важное дело!

Такие люди изначально мотивированы принять чужих детей на воспитание как своих. Но прежде чем возложить на них обязанности родителя-воспитателя, претенденты проходят психологическую диагностику для определения их родительских установок.

Все родители-воспитатели проходят профессиональную подготовку, знакомятся с этапами адаптации детей в приёмной семье, возможными проблемами и способами их решения. Обычно в первое время ребёнок ведёт себя хорошо, показывает себя с лучшей стороны. Но после первого этапа, так называемого медового месяца, наступает время, когда ребёнок начинает проявлять себя не лучшим образом. И это есть хороший показатель: ребёнок начал доверять новым родителям. Он хочет, чтобы его принимали полностью, безусловно, таким, какой он есть, со всеми его недостатками. В этот период важно родителям не испугаться и не разочароваться. И в дальнейшем всё у такой семьи сладится.

Следует сказать, что ни одну приёмную семью мы не оставляем наедине со своими проблемами, главное — об этом сообщать. При СПЦ для замещающих родителей функционирует клуб «Счастливая семья», где мы регулярно встречаемся, также проводим консультации и методические объединения, организуем различные досуговые и познавательные мероприятия.

У помещённых в СПЦ и приёмных детей остаётся законное право общаться со своим биологическими родителями, если их это не травмирует. Более того, мы приветствуем такое общение. Но чаще родители сами теряют связь со своими детьми и не стремятся их восстановить.

При желании любой взрослый самостоятельный человек может стать приёмным родителем, взять на себя ответственность за воспитание чужого ребёнка как своего. Сделать это можно в любом возрасте. Главное — немного открыться этому миру, жить не только для себя, понять, что можно сделать ещё что-то ценное и важное в жизни.

Чтобы любой ребёнок был счастлив, его надо любить, проявлять заботу, обеспечивать базовые потребности в еде, одежде, сне, принимать его безусловно, тем самым формируя его внутреннее спокойствие и защищённость.

Всем нашим родителям хотелось бы пожелать поменьше срываться на своих детях. Наши дети — самые лучшие, они настолько добры, что готовы прощать нас, чтобы мы ни сделали. И пусть забота о детях будет нашей общей заботой.

Записала Наталья ТИТУШКИНА.

 
 
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В Ветковский социально-педагогический центр попадают дети, отобранные из неблагополучных семей. Пребывание в них по ряду причин становится опасным для жизни...
 
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