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В Хальчанской базовой школе состоялось общешкольное родительское собрание «Безопасные каникулы»

05.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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В Хальчанской базовой школе состоялось общешкольное родительское собрание «Безопасные каникулы»

Летние каникулы — долгожданная пора для ребят, когда наконец-таки можно отдохнуть от учебных занятий и весело провести время. Однако ни родители, ни дети не должны забывать о правилах безопасности в летний период.

В преддверии каникул с учащимися 5-9-х классов были проведены обучающие занятия по правилам поведения на воде, а также электробезопасности.

Так, в рамках проведения республиканской профилактической акции «Не оставляйте детей одних» в Хальчанской базовой школе состоялось общешкольное родительское собрание «Безопасные каникулы».

Открывала мероприятие директор школы Светлана Моисеева, уделив вопросу безопасности детей особое внимание.

Начальник ОГАИ Ветковского РОВД майор милиции Юрий Дроздов рассказал о том, что на территории области Госавтоинспекция  проводит  специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!», в период действия которого на механических транспортных средствах при движении в светлое время суток необходимо включать ближний свет фар. Кроме того, он напомнил родителям основные правила безопасного поведения на дорогах: не позволять детям играть на дороге у дома, по которой двигаются автомобили; пристёгивать в автомобиле детей с помощью детского удерживающего устройства; обозначать маленьких пешеходов в тёмное время суток световозвращающими элементами.

Не менее важным было выступление и заведующей Хальчанским ФАПом Надежды Коршиковой, которая рассказала о профилактике детского травматизма в быту. Во избежание неприятностей даже дамские сумочки, со всем их содержимым (косметические средства: парфюмерия, лаки и т.д.) нужно убирать подальше.

Председатель Ветковской РО ОСВОД Александр Ксендзов говорил об отведённом месте для купания — это Набережная, 2 города Ветки (р. Сож), а также об основных правилах безопасного поведения на воде.

Заместитель директора по воспитательной работе Светлана Страдаева продемонстрировала присутствующим  видеоролики по электробезопасности и пожарной безопасности, а также ознакомила родителей с работой школы в период летних каникул. С целью полезной занятости учащихся, создания условий для развития творческого потенциала и личностных возможностей ребёнка, профилактики правонарушений и безнадзорности  в Хальчанской базовой школе в летний период будет организована работа пришкольной и территориальной площадок, а также волонтёрских отрядов «Забота», «Милосердие», которые дети смогут посещать каждый день в обозначенное время.

Татьяна МАНЕКИНА.

 
 
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Летние каникулы — долгожданная пора для ребят, когда наконец-таки можно отдохнуть от учебных занятий и весело провести время. Однако ни родители, ни дети не...
 
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