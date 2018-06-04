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На прошлой неделе в Ветке состоялся районный конкурс молодых педагогов «Перспектива-2018»

05.06.2018 — Разное | Новости Ветки  
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На прошлой неделе в Ветке состоялся районный конкурс молодых педагогов «Перспектива-2018»

За победу в нём боролись молодые учителя из школ в Ветке, Перелёвке, Столбуне, Великих Немках, Шерстине и Хальче. В итоге творческого соревнования лидировала учитель химии и биологии Хальчанской базовой школы Анастасия Кабышева.

Молодой педагог трудится в Хальче первый год, совмещая учёбу в магистратуре Гомельского госуниверситета. За столь короткое время Анастасия Кабышева сумела проявить творческий подход в работе. На конкурсе девушка представила мини-урок по биологии, в котором жюри оценило оригинальность подачи материала и профессионализм. Также внимание привлёк видеофрагмент воспитательного мероприятия: на записи — учащиеся 7-8-х классов Хальчанской школы вместе со своим педагогом препарируют рыб в одной из лабораторий ГГУ. В конкурсе Анастасия Кабышева презентовала себя через песню, поскольку развивает и свой вокальный талант. Грамотно представить наработки молодому учителю помогала педагог со стажем, учитель высшей категории Хальчанской школы Елена Мигаль.

Н. ТИТУШКИНА, фото с официального сайта школы.

 
 
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За победу в нём боролись молодые учителя из школ в Ветке, Перелёвке, Столбуне, Великих Немках, Шерстине и Хальче. В итоге творческого соревнования лидировала...
 
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