ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине

В Столине коммунальщики установили копию Эйфелевой башни. Конструкция не покорит гостей города высотой оригинала, так как фактическая высота копии составляет всего 11,5 м. Новая достопримечательность органично вписалась в пространство у фонтана главной площади города. Башня подсвечивается в темное время суток 12 фонарями, а у подножия расположена цветочная клумба.



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Фото Вадима Якубёнка



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