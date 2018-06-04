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ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине

05.06.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Столине коммунальщики установили копию Эйфелевой башни. Конструкция не покорит гостей города высотой оригинала, так как фактическая высота копии составляет всего 11,5 м. Новая достопримечательность органично вписалась в пространство у фонтана главной площади города. Башня подсвечивается в темное время суток 12 фонарями, а у подножия расположена цветочная клумба.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56132.php

ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине

Фото Вадима Якубёнка


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56132.php

ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56132.php

ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56132.php

ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56132.php

ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине

 
 
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В Столине коммунальщики установили копию Эйфелевой башни. Конструкция не покорит гостей города высотой оригинала, так как фактическая высота копии составляет...
 
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