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ФОТОФАКТ: Эйфелева башня появилась в Столине
05.06.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
В Столине коммунальщики установили копию Эйфелевой башни. Конструкция не покорит гостей города высотой оригинала, так как фактическая высота копии составляет всего 11,5 м. Новая достопримечательность органично вписалась в пространство у фонтана главной площади города. Башня подсвечивается в темное время суток 12 фонарями, а у подножия расположена цветочная клумба.
Фото Вадима Якубёнка
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В Столине коммунальщики установили копию Эйфелевой башни. Конструкция не покорит гостей города высотой оригинала, так как фактическая высота копии составляет...
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