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Уличные тренажеры установят на гребном канале в Бресте

05.06.2018 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Бресте на гребном канале установят уличные тренажеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестского областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по гребле Павел Денисюк.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news56130.php

Уличные тренажеры установят на гребном канале в Бресте

Комплекс спортивного оборудования установят на открытой площадке по соседству с сектором для метаний.

Под навесом разместят несколько тренажеров для поддержания в тонусе различных групп мышц. Инвентарь будет в открытом доступе. Там смогут укреплять здоровье как профессиональные спортсмены, так и посетители гребного канала.

Областной ЦОР по гребле приобретет оборудование за счет собственных средств. По словам Павла Денисюка, новый объект станет подарком для любителей спорта в Год малой родины. Ожидается, что он привлечет на гребной канал большее количество приверженцев здорового образа жизни.

Изготовлением тренажеров занимается одна из брестских фирм. Поставщики пообещали, что спортивное оборудование будет установлено уже в середине июня. "Безусловно, это хороший проект. Думаю, в перспективе уличные тренажеры появятся и в других местах города. Мои коллеги заинтересовались этим вопросом, чтобы их установить на своих объектах. Это будет способствовать популяризации занятиями спортом и физической культурой", - считает директор центра олимпийского резерва.

Параллельно Брестский гребной канал готовится принять чемпионат Европы по академической гребле среди спортсменов до 23 лет. Соревнования пройдут в начале сентября. "Для нас не впервой проводить крупные международные мероприятия. Территория канала готова к чемпионату. Мы обновили инвентарь, в том числе приобрели новые спасательные лодки. Остаются только организационные вопросы", - резюмировал Павел Денисюк.

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте на гребном канале установят уличные тренажеры, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Брестского областного центра олимпийского резерва (ЦОР) по гребле...
 
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