Как в Бресте учили подростков и детей правильно собирать отходы и любить природу

5 июня отмечается Всемирный день окружающей среды. Правильно собирать отходы и любить природу учили детей на аллее фонарей На аллее фонарей по улице Гоголя состоялась ежегодная областная экологическая акция «За зелёную Брестчину», а также мероприятия, посвященные завершению в нашем областном центре республиканской акции «Обустроим малую родину».



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Экологическая кампания, приуроченная к Году малой родины, проходит с апреля по октябрь. Под лозунгом «Обустроим малую родину» органы госуправления, учреждения образования, общественные организации и предприятия будут организовывать различные акции и мероприятия по наведению порядка на земле. Цель кампании – внести вклад в благоустройство района, жилого двора, ближайшего парка или сквера, водоёма, тем самым сохраняя их красоту. Это может быть посадка деревьев или кустарников, обустройство детской площадки, покраска забора и скамеек, уборка мусора, организация контейнеров рядом с местами, где обнаружены крупные скопления отходов.

Вслед за Брестчиной действие республиканской акции принимает Витебщина.



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Генеральный директор Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Алексей Прокопов в интервью СМИ отметил, что в целом жители областного центра стали более ответственно относиться к утилизации мусора и его переработке, меньше стало лесных пожаров.

Многочисленные экологические организации организовали для детей интерактивные игры на экологические темы. Ребята могли научиться распознавать птиц, животных по следам их жизнедеятельности – гнёздам, перьям… Можно было попробовать фиточай из местных растений, научиться правильно заготавливать целебные травы.

Школьников также тренировали правильно сортировать бытовые отходы по контейнерам. Например, пакет из-под сока был брошен девочкой в контейнер с надписью «Бумага, картон». Оказывается, прежде чем совершить такое действие, с пакета надо снять пластиковую крышечку и отправить её в соответствующий контейнер.

С целью привлечения внимания учащихся к проблеме утилизации отходов, улучшения общей экологической обстановки, формирования у школьников ответственного отношения к энергоресурсам со 2 апреля 2018 года по 31 мая государственное учреждение образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи» проводил акции «Собрал крышечки – сделал много добрых дел!».

Победителем стала СШ №14, собравшая 170 килограммов ценного сырья. В акции «Батарейки, сдавайтесь!» некоторые участники сдали по несколько тысяч отработавших элементов питания. Победителям и участникам вручили дипломы, сертификаты и призы. Всего участие в состязаниях приняли участие более тридцати учреждений образования.