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Надежда Скардино объявила о завершении спортивной карьеры

05.06.2018 10:05 — Разное | Ежедневник  
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Надежда Скардино объявила о завершении спортивной карьеры

Звезда белорусского биатлона надеется, что Александр Лукашенко сможет ее понять и порадоваться за нее.

«Я и сама хотела бы остаться, но сил у меня нет и где их найти, не знаю. Не хочу никого обманывать. Поэтому, надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет. Примет это и порадуется за меня», — сказала Скардино в интервью «Прессболу».

"Понять тебя, Надежда, немудрено. Если рожать четверых, то начинать надо уже сегодня. Чай, "не шешнадцать лет", – сказал Лукашенко.

"Да, уже 33. Адекватная женщина должна понимать: дорогая, тебе пора остановиться и вспомнить об основном предназначении, данном природой. И если не сделать это вовремя, у тебя останутся только воспоминания о спорте. Ну и деньги, которые ты заработала. Но они никогда не перекроют женского счастья", – ответила Надежда.

Надежда Скардино — биатлонистка, которой удалось добиться славы самой меткой женщины современности. Из-за проблем с правым глазом Надежде приходилось стрелять из винтовки с особым прикладом, созданным специально для нее.

Будущая чемпионка родилась в Санкт-Петербурге 27 марта 1985 года. Девочка росла в большой семье: у Надежды есть четыре сестры и два брата. Интерес к спорту у Скардино появился в раннем возрасте — уже в семь лет она всерьез занималась лыжным бегом и планировала спортивную карьеру. Однако, как выяснилось позднее, жизнь приготовила для Надежды немного другое.

Надежда Скардино является олимпийским чемпионом Пхенчхана (2018) в эстафете и бронзовым призером Олимпиады в Сочи (2014) в индивидуальной гонке.

На чемпионатах мира в личных гонках лучший результат — 4-е место, в эстафетах — бронза (оба достижения в Ханты-Мансийске в 2011 году).

На этапах Кубка мира шесть раз поднималась на подиум в личных гонках (одно золото, одно серебро и четыре бронзы) и шесть раз в составах эстафет (три серебра и три бронзы).

Лучший результат в общем зачете Кубка мира — 17-е место по итогам сезона-2013/14. По итогам минувшего сезона Надежда Скардино стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

 
 
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Звезда белорусского биатлона надеется, что Александр Лукашенко сможет ее понять и порадоваться за нее.
 
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