Надежда Скардино: Надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет

Звезда белорусского биатлона Надежда Скардино, объявившая о завершении карьеры, выразила надежду на понимание со стороны главы государства Александра Лукашенко.



Фото: Денис Костюченко, Биатлон Онлайн

— Александр Лукашенко, приводя на одном из приемов аргументы в пользу твоего с Дашей продолжения карьеры, высказался просто: «А чем вы еще будете заниматься?». Вот только не помню, что ему ответила Скардино…

— Я промолчала. Улыбнулась. Я понимаю его и всех специалистов, которые имеют к нам отношение. Это нормально, вряд ли кто-то скажет мне: «Надя, я так хочу, чтобы ты ушла из большого спорта!» Такие люди, конечно, есть, но их очень мало. Я и сама хотела бы остаться, но сил у меня нет и где их найти, не знаю. Не хочу никого обманывать. Поэтому, надеюсь, Александр Григорьевич меня поймет. Примет это и порадуется за меня. Если смотреть на историю женского мирового биатлона, то у каждой, даже самой сильной сборной бывали кризисы. Это нормальный процесс. Другое дело, что длились они у всех по-разному. Надеюсь, если у нас и будет отступление, то совсем небольшое.

Скажем, у Иры Кривко — я говорила это раньше и повторю сейчас — очень хороший потенциал. Она, по сути, только начинает карьеру. И при правильной работе может стать гораздо сильнее, чем сейчас. Хотя она и так сильная. У нее есть и мотивация, и энергия. И в каких-то эпизодах она была для меня примером. Я очень рада, что мы вместе тренировались.

Вообще каждый спортсмен, который работает рядом с тобой, служит ориентиром и дает определенный навык. Например, Даша всегда была для меня таким образцом. Если бы не она, не было бы моих результатов. Это сто процентов. И я не устану повторять, что Даша не только подруга, но и пример спортсменки, у которой много чему можно научиться. За это я ей безмерно благодарна. И вообще за все годы, проведенные в национальной команде, признательна всем девочкам. Мы подруги и, уверена, останемся ими. Всем тренерам тоже хочу сказать спасибо — каждый из них дал что-то в моем развитии. Ну и Александр Григорьевич, хочу повториться, надеюсь, тоже меня поймет.