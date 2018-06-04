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Это для каждого человека противней всего, по словам учёных
Исследования учёных Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что самым отвратительным и неприятным для человека является находиться рядом с источником неприятного запаха.
Наличие неприятного запаха тела и нарушение гигиенических норм были названы наиболее отвратительными у 75% людей. Также равнозначно видеть нагноения и прочие язвы.
Чувство отвращения заложено природой в человеке. По мнению учёных, оно помогает избежать болезней и инфекций. На ранних этапах развития человечества оно помогало древним людям избежать заражения.
Также в ходе исследования учёные выяснили, что уровень брезгливости у женщин оказался выше, чем у мужчин. По мнению авторов, это связано с тем, что мужчины в среднем более склонны рисковать, а женщины в большей степени стремятся себя обезопасить.
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Исследования учёных Лондонской школы гигиены и тропической медицины выяснили, что самым отвратительным и неприятным для человек является находиться рядом с...
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