Вылечить рак груди в терминальной стадии удалось врачам

Учёным из США в рамках новой терапии удалось сохранить жизнь пациентке со страшным диагнозом. Джуди Перкинс врачи давали три месяца жизни два года назад. В настоящий момент раковой опухоли в её организме нет.

Группа учёных решила опробовать новый метод – клонирование лейкоцитов, которые могут победить злокачественное образование. «Живое лекарство» изготавливается из собственных клеток пациента.

«Уже через неделю после терапии я почувствовала, как опухоль в моей груди уменьшается», – рассказывает Джуди Перкинс. «А ещё через одну-две недели она исчезла полностью»!

Данное лечение пока экспериментальное, но в недалёком будущем может полностью перевернуть лечение онкологии во всём мире.