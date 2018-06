Ученые объяснили, какие витамины и добавки снизят риск болезней сердца, а какие только трата денег

Канадские исследователи провели метаанализ 113 медицинских работ о способности популярных витаминов и минералов снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты опубликованы в Journal of the American College of Cardiology.



Фото: unsplash.com

Ученые под руководством Дэвида Дженкинса из Университета Торонто проанализировали статьи в рецензируемых журналах с 2012 года. Они пришли к выводу : самые популярные добавки (мультивитамины, витаминов D, C и кальций) не оказывали существенного влияния на риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. А некоторые добавки (например, B3) и вовсе приносили организму больше вреда, чем пользы.

Снижение риска инсульта обнаружили от приема фолиевой кислоты, но с одной оговоркой — это было большое исследование в Китае, его результаты могли быть показательными только для китайцев. Также положительный эффект наблюдался от приема комплекса витаминов группы B.

Эти результаты касаются именно снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые добавки имеют другие полезные эффекты и рекомендуются в случае дефицита.

Актуальные гайдлайны Национальной службы здравоохранения Великобритании советуют каждому рассмотреть прием витаминов группы D зимой; беременным женщинам (или при планировании беременности) принимать фолиевую кислоту; детям от шести месяцев до пяти лет — витамины A, C и D. А тем, кто обеспокоен дефицитом питательных веществ, врачи рекомендует выбирать в первую очередь сбалансированную диету с большим количеством фруктов, овощей и орехов — и получать из продуктов питания все необходимые витамины и минералы.