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Ученые объяснили, какие витамины и добавки снизят риск болезней сердца, а какие только трата денег
Канадские исследователи провели метаанализ 113 медицинских работ о способности популярных витаминов и минералов снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты
Ученые под руководством Дэвида Дженкинса из Университета Торонто проанализировали статьи в рецензируемых журналах с 2012 года. Они пришли
Снижение риска инсульта обнаружили от приема фолиевой кислоты, но с одной оговоркой — это было большое исследование в Китае, его результаты могли быть показательными только для китайцев. Также положительный эффект наблюдался от приема комплекса витаминов группы B.
Эти результаты касаются именно снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые добавки имеют другие полезные эффекты и рекомендуются в случае дефицита.
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Канадские исследователи провели метаанализ 113 медицинских работ о способности популярных витаминов и минералов снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний и...
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