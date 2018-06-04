Ученые выяснили, какие средства гигиены могут вызывать рак

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Ученые провели эксперимент, в ходе которого изучили влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышей. Согласно результатам исследования, применение антибактериального агента способствовало развитию рака кишечника и колита у всех грызунов, участвовавших в эксперименте.отмечает научная группа.Как обнаружили исследователи, триклозан вызывает изменения в микрофлоре кишечника: он уменьшает количество бифидобактерий и отрицательно влияет на их разнообразие.говорит ведущий автор исследованияКак считают ученые, данное исследование необходимо продолжить, а влияние триклозана на здоровье человека изучить более внимательно.Триклозан — это синтетический антибактериальный и противогрибковый агент. В настоящее время его активно применяют при изготовлении моющих и чистящих средств, а также зубной пасты, мыла и дезодорантов. Кроме того, триклозан используется при обработке зубов перед пломбированием.