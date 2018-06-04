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Ученые выяснили, какие средства гигиены могут вызывать рак

05.06.2018 11:25 — Разное | UDF  
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© Fotolia / crevis
Антибактериальный агент триклозан, содержащийся в таких средствах гигиены, как зубная паста и мыло, способен вызвать рак толстой кишки и ее воспаление, выяснили сотрудники Массачусетского университета в Амхерсте. Об этом сообщает портал MedicalXpress.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого изучили влияние триклозана на здоровых и больных лабораторных мышей. Согласно результатам исследования, применение антибактериального агента способствовало развитию рака кишечника и колита у всех грызунов, участвовавших в эксперименте.

"Это исследование показало, что триклозан изменил фикрофлору кишечника мыши, увеличил воспаление, усилил симптомы колита и стимулировал рост клеток рака толстой кишки, связанного с колитом", — отмечает научная группа.

Как обнаружили исследователи, триклозан вызывает изменения в микрофлоре кишечника: он уменьшает количество бифидобактерий и отрицательно влияет на их разнообразие.

"Эти результаты впервые свидетельствуют о том, что триклозан может оказывать неблагоприятное воздействие на состояние кишечника", — говорит ведущий автор исследования Годун Чжан.

Как считают ученые, данное исследование необходимо продолжить, а влияние триклозана на здоровье человека изучить более внимательно.

Триклозан — это синтетический антибактериальный и противогрибковый агент. В настоящее время его активно применяют при изготовлении моющих и чистящих средств, а также зубной пасты, мыла и дезодорантов. Кроме того, триклозан используется при обработке зубов перед пломбированием.

 
 
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Антибактериальный агент триклозан, содержащийся в таких средствах гигиены, как зубная паста и мыло, способен вызвать рак толстой кишки.
 
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