Под Минском празднуют «День картошки» и выбирают лучшую корову



Оператор по искусственному осеменению коров СПК «Агрокомбинат Снов» Андрей Чергейко и Джоконда

Праздник пройдет в рамках международной специализированной выставки «Белагро-2018«, которая открывается сегодня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица (Минский район).Белорусы являются мировыми лидерами по количеству съеденного за год картофеля – 183 кг.7 июня на «Белагро-2018» выберут лучшую племенную корову. В прошлом году в этом конкурсе коровьей красоты и эффективности победила Джоконда из СПК «Агрокомбинат Снов» (43 литра молока в сутки).Организаторы выставки также планируют провести конкурс на звание «Лучший пахарь».В этом году в выставке примут участие 536 компаний из 28 стран мира.Кстати, в Перу с 2005 года отмечается Национальный день картофеля (Dia Nacional de la Papa). Гуляния проходят по всей стране.