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Под Минском празднуют «День картошки» и выбирают лучшую корову

05.06.2018 11:20 — Разное | UDF  
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Оператор по искусственному осеменению коров СПК «Агрокомбинат Снов» Андрей Чергейко и Джоконда
5 июня в агроусадьбе «Заречаны» отметят «День картошки в Беларуси».

Праздник пройдет в рамках международной специализированной выставки «Белагро-2018«, которая открывается сегодня в торгово-логистическом центре «Глобус Парк» в агрогородке Щомыслица (Минский район).

Белорусы являются мировыми лидерами по количеству съеденного за год картофеля – 183 кг.

7 июня на «Белагро-2018» выберут лучшую племенную корову. В прошлом году в этом конкурсе коровьей красоты и эффективности победила Джоконда из СПК «Агрокомбинат Снов» (43 литра молока в сутки).

Организаторы выставки также планируют провести конкурс на звание «Лучший пахарь».

В этом году в выставке примут участие 536 компаний из 28 стран мира.

Кстати, в Перу с 2005 года отмечается Национальный день картофеля (Dia Nacional de la Papa). Гуляния проходят по всей стране.

 
 
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Белорусы являются мировыми лидерами по количеству съеденного за год картофеля – 183 кг.
 
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