​Россельхознадзор вновь временно ограничил поставки белорусского молока и молочной продукции

Ограничения вступят в силу завтра.

Запрет коснётся всей молочной продукции, поставляемой в потребительской таре объёмом более 2,5 литров. 22 февраля Россельхознадзор уже вводил запрет на ввоз в Россию белорусского молока и сухих сливок, молочной сыворотки и концентрата. Якобы из-за выявленных нарушений. Ограничения были сняты после консультаций с белорусским Министерством сельского хозяйства и продовольствия.