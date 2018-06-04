Шокирующая авария в Подмосковье: иномарка сбила трёх подростков

Кадры происшествия запечатлела камера видеонаблюдения.

На перекрёстке столкнулись легковые автомобили – удар был настолько сильным, что синяя иномарка вылетела на тротуар и сбила трёх подростков. Пешеходов подбросило в воздух. Погибших нет, но один из пострадавших молодых людей находится в тяжёлом состоянии. Обстоятельства аварии устанавливаются.