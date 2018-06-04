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Делегация Вологодской области России во главе с губернатором прибыла в Беларусь
По традиции гости возложили венки к монументу на площади Победы.
В составе делегации – представители правительства российского региона, торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества. Наша страна для Вологодской области – главный внешнеторговый партнёр. За прошлый год товарооборот увеличился на 60 процентов. Один из крупнейших проектов – совместное производство тракторов.
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По традиции гости возложили венки к монументу на площади Победы.
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