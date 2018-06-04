Делегация Вологодской области России во главе с губернатором прибыла в Беларусь

По традиции гости возложили венки к монументу на площади Победы.

В составе делегации – представители правительства российского региона, торгово-промышленной палаты и бизнес-сообщества. Наша страна для Вологодской области – главный внешнеторговый партнёр. За прошлый год товарооборот увеличился на 60 процентов. Один из крупнейших проектов – совместное производство тракторов.