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Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти

05.06.2018 11:14 — Разное | СТВ  
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Новости Гватемалы. Растет число погибших после извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти

Спасатели обнаружили уже 69 тел. Больше всего смертей зафиксировано в департаменте Эскуинтла. Несколько деревень оказались засыпаны под пеплом. В некоторые посёлки попасть до сих пор не представляется возможным.

Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти

Более 3 тысяч гватемальцев были вынуждены покинуть свои дома. Разместить во временных убежищах удалось лишь половину. В наиболее пострадавших районах продолжают работать сотрудники служб экстренного реагирования.

Траур в Гватемале: число жертв извержения вулкана продолжает расти

В стране объявлен траур по погибшим. Помощь в ликвидации последствий извержения вулкана предложила ООН.

 
 
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Новости Гватемалы. Растет число погибших после извержения вулкана Фуэго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Спасатели обнаружили уже 69 тел. Больше...
 
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