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Ученые создали искусственный интеллект, который думает как маньяк
Исследователи из Массачусетского технологического института
«Норман родился из того факта, что данные, которые используемые для машинного обучения, могут существенно повлиять на его работу. Поэтому, когда мы говорим об ошибках ИИ и алгоритмов, „преступником“ часто является не сам алгоритм, а предвзятые данные, которые он получил», — объяснили создатели.
Чтобы показать это, исследователи обучили алгоритм на массиве подписей к изображениям из раздела Reddit, посвященного жутким способам смерти. Затем Норману показали тесты Роршаха и сравнили его ответы с ответами стандартного искуственного интеллекта, обученного на нейтральном массиве картинок.
К примеру, здесь Норман видит мужчину, который погибает от удара током. Для обычного ИИ это птицы на ветке дерева.
На этой картинке Норман разглядел застреленного человека, нейтральный алгоритм — вазу с цветами.
Тут «ИИ-психопат» увидел человека, прыгающего из окна, а его спокойный вариант — пару людей.
Еще один тест вызвал у Нормана ассоциации с «человеком, застреленным на глазах у кричащей жены». Для обычного ИИ это человек с зонтиком.
Ученые попросили интернет-пользователей помочь Норману исправиться. Любой желающий может заполнить
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Обучали его на сценах гибели людей, поэтому теперь он во всем видит насилие и убийства.
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