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В Орше BMW серьезно травмировал 4-летнюю девочку, которая шла с мамой по переходу
Следователи возбудили уголовное дело о ДТП на пешеходном переходе, в результате которого пострадал ребенок. Об этом
Авария произошла 4 июня, в 16.25, в Орше. 39-летний местный житель, управляя личным BMW 525, совершал правый поворот с улицы Могилевской на улицу Черняховского на разрешающий сигнал светофора. Проезжая регулируемый перекресток, он совершил наезд на четырехлетнюю девочку, пересекавшую дорогу вместе с матерью на разрешающий сигнал светофора.
В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Женщина в аварии не пострадала.
— В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К подозреваемому применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. В момент аварии он был трезв, — рассказали в СК.
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В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством,...
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