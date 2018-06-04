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В Орше BMW серьезно травмировал 4-летнюю девочку, которая шла с мамой по переходу

05.06.2018 11:37 — Разное | Tut.by  
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Следователи возбудили уголовное дело о ДТП на пешеходном переходе, в результате которого пострадал ребенок. Об этом сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.


Фото: Следственный комитет

Авария произошла 4 июня, в 16.25, в Орше. 39-летний местный житель, управляя личным BMW 525, совершал правый поворот с улицы Могилевской на улицу Черняховского на разрешающий сигнал светофора. Проезжая регулируемый перекресток, он совершил наезд на четырехлетнюю девочку, пересекавшую дорогу вместе с матерью на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован. Женщина в аварии не пострадала.


Фото: Следственный комитет

— В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). К подозреваемому применена мера процессуального принуждения — обязательство о явке. В момент аварии он был трезв, — рассказали в СК.

С целью установления обстоятельств совершенного дорожно-транспортного происшествия, следователи обращаются с просьбой к гражданам, которые стали свидетелями аварии, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 399−80−44 (круглосуточно).

 
 
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В отношении 39-летнего водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством,...
 
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