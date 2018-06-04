Кредитные долги белорусов перед банками бьют рекорды





Общая задолженность физических лиц в Беларуси на 1 мая составила 9 750,4 миллиона рублей, сообщили в Нацбанке.

Треть от всех выданных кредитов составляют займы на потребительские нужды, которые продолжают расти. Сейчас белорусы должны банкам больше трех миллионов рублей. Долги по потребительским кредитам с начала года выросли более чем на 10%. Наибольший рост пришелся на период с 1 апреля на 1 мая, когда оны выросла с 3 268,2 млн рублей до 3 399,7 млн рублей. Кредиты на жилье в апреле были оформлены на 103 млн, общая сумма их на 1 мая составила 6 350,7 млн рублей.

Просроченная и пролонгированная задолженность физлиц по кредитам растет пятый месяц подряд. В январе она равнялась 55,5 млн, в мае – 46,9, пишет bdg.by.