Медведь разгромил склад с продуктами на архипелаге Шпицберген

Сотрудница исследовательской станции на архипелаге Шпицберген, норвежка Малин Старк, стала свидетельницей визита белого медведя на расположенный поблизости склад с продовольствием.



Женщина находилась на утреннем дежурстве, и большинство её коллег в это время спали. Она увидела медведя в тот момент, когда тот залез в строение склада, где хранились напитки и провиант.

Причём, после того, как полярный хищник проник в здание, дверь за ним захлопнулась, и выйти назад он не мог. В попытках освободиться медведь выбил в строении окно и устроил хаос внутри.

Малин Старк успела сделать несколько фотографий животного, и опубликовала их на своей странице в соцсети.

