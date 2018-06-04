​Число жертв извержения вулкана Фуэго в Гватемале растёт: 69 погибших

По последним данным, в списках погибших – уже 69 человек.

Большинство погибли в своих домах, когда ближайшие к вулкану деревни накрыли потоки лавы. Продолжается поисковая операция, а это значит, что цифры –пока не окончательные. Само извержение завершается, но его последствия уже называют огненным адом. Из зоны бедствия эвакуированы более трёх тысяч человек. Каков материальный ущерб от стихийного бедствия – неизвестно. Помощь Гватемале предложила ООН. Напомним, извержение вулкана Фуэго началось в воскресенье – оно стало самым мощным за последние десятилетия.