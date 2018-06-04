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В Минске побит температурный рекорд 105-летней давности

05.06.2018 11:12 — Разное | Партизан  
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Температурный рекорд 1913 года побит в Минске 4 июня.

В Минске 4 июня был побит температурный рекорд 105-летней давности. Температура воздуха в столице поднялась до 29 градусов тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1913 году - тогда в Минске было плюс 28 градусов, сообщает Гидромет. 

В целом по стране температура воздуха днем 4 июня составляла от плюс 27 на севере до 30 градусов тепла на юге. Это на 4-7 градусов выше климатической нормы. 

А сегодня в Беларуси резко похолодало. В некоторых районах, преимущественно по северо-востоку, ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха составит 14-19 градусов выше нуля, в южных районах - плюс 20-22.

 
Теги: Минск
 
 
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Температурный рекорд 1913 года побит в Минске 4 июня.
 
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