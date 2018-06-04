Белорусский специалист Андрей Скабелка стал главным тренером астанинского «Барыса». Об этом сообщает официальный сайт клуба.



Фото с сайта khl.ru

Напомним, что ранее Скабелка возглавлял в КХЛ новосибирскую «Сибирь» и омский «Авангард». Работал в штабе Петериса Скудры в нижегородском «Торпедо». В чемпионате Беларуси в 2010 году привел «Гомель» к бронзовым медалям национального чемпионата. В 2013-м был главным тренером сборной Беларуси.

В 1994 и 1997 годах Андрей Скабелка признавался лучшим хоккеистом Беларуси.