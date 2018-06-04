Сколько будут стоить доллар, евро, рубль в июне

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Курсы валют на протяжении последнего месяца менялись под воздействием преимущественно внешних факторов. При этом уже в обозримой перспективе белорусский рубль может столкнуться с давлением и со стороны внутренних факторов. Подробнее о том, что будет с валютным рынком в ближайшем будущем, рассказала Жанна Кулакова, финансовый консультант компании TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»).

— За период с 1 мая по 1 июня 2018 года белорусский рубль ослабел к валютной корзине Национального банка на 0,08%. При этом курс доллара вырос на 0,6% — до 2,0123, евро подешевел на 3% — до 2,3538, а российский рубль подорожал на 0,7% — до 3,2422.

Жанна Кулакова

Финансовый консультант компании TeleTrade

Валютный рынок России

В мае российский рубль продолжил восстанавливаться после падения, спровоцированного расширением антироссийских санкций, и отыграл к бивалютной корзине Центробанка России 1,7%. При этом к досанкционным отметкам рынок все еще не вернулся: сейчас российская валюта на 5% слабее, чем была в начале апреля.

Геополитическое напряжение спало, однако и чрезмерного оптимизма на рынке не просматривается. Рубль остается слабым, даже несмотря на дорогую нефть (а баррель Brent в мае тестировал отметку $ 80). Судя по всему, по итогам июня российский рубль снова не сумеет полностью отыграть потери: при условии отсутствия геополитических шоков российская валюта в ближайший месяц может продемонстрировать незначительный рост либо незначительное падение, в зависимости от того, как себя будут вести нефтяные котировки.

А рынок нефти сейчас будто застыл на перепутье. С одной стороны, усилия экспортеров нефти по сокращению добычи в рамках сделки ОПЕК+ не проходят даром: глобальное предложение действительно сокращается, и это важнейший фундаментальный фактор, который двигает цены вверх на протяжении многих последних месяцев.

В мае дополнительным фактором роста стал выход США из ядерной сделки с Ираном: эти события могут привести к возобновлению санкций и новым ограничениям на экспорт иранской нефти. Однако Россия, Китай и европейские партнеры по ядерному соглашению не поддержали позицию Трампа, и Иран, по всей вероятности, сумеет сохранить поставки на европейский и азиатский рынки. Так что не все так однозначно, и говорить о фундаментальном влиянии этого фактора на котировки нефти преждевременно.

С другой стороны, для нефти есть и значительные риски. Первый заключается в росте добычи в США, второй — в неопределенной судьбе сделки ОПЕК+ по истечении 2018 года. Будут ли экспортеры нефти продлевать действие соглашения и на каких условиях — вопрос открытый. Россия и Саудовская Аравия уже выразили желание несколько смягчить условия сделки и нарастить добычу. Их позицию можно понять: даже если нефть подешевеет до $ 60 долларов, это не навредит экономикам — они уже успели адаптироваться к дешевой нефти. Зато такое снижение будет сдерживать пыл американских нефтяников и уменьшит долгосрочные риски для рынка.

По большому счету, сценарии с ростом нефти до $ 100 либо с падением до $ 60 выглядят одинаково вероятными. Многое зависит от того, какое решение будет принято по соглашению ОПЕК+. Корзина Нацбанка Беларуси по-прежнему является более стабильной, чем корзина Центробанка России, но белорусский рубль остается чрезмерно крепким по отношению к российскому уже почти два месяца, и риски «отложенного» ослабления национальной валюты возрастают. Белорусский рубль с начала апреля укрепился к российскому на 5%, что чревато сокращением экспорта и одновременным ростом импорта.

Это может привести к изменению баланса между спросом и предложением на внутреннем валютном рынке и надавить на курс белорусского рубля. В результате курс российского рубля на белорусском рынке с высокой вероятностью вернется в диапазон 3,4−3,5 за 100 российских. Это «подтягивание» может растянуться на несколько месяцев, но в какой-то момент оно неминуемо произойдет. Если к этому моменту российский рубль так и не вернется к досанкционным отметкам, доллар и евро в Беларуси подрастут, и национальная валюта заметно ослабеет к корзине.

К слову, финансовые власти прогнозируют среднегодовой курс российского рубля на уровне 3,43, так что вышеописанный сценарий перекликается и с официальным прогнозом.



Инфографика предоставлена экспертом

Пара EUR/USD

В мае доллар США продолжил укрепляться к большинству мировых валют, в том числе и к евро, и к белорусскому рублю. За месяц американская валюта укрепилась к евро на 2,8% после апрельского роста на 2,5%.



Инфографика предоставлена экспертом

Происходящее с парой EUR/USD прекрасно иллюстрирует особенности курсообразования спекулятивных валют: не изменилось ничего, кроме тренда. За последний месяц ни европейский, ни американский регулятор не принимали никаких важных монетарных решений и не делали громких заявлений, в экономиках США и ЕС не произошло заметных сдвигов.

Фундаментально не изменилось ровным счетом ничего, кроме динамики валют — явный тренд к росту евро сменился таким же явным трендом к росту доллара. Здесь можно было бы приплести политические события в Италии и Испании, объяснив ими снижение европейской валюты, только вот инвесторы заговорили об этом кризисе совсем недавно, а доллар растет которую неделю кряду.

На смену глобальных настроений могла повлиять политика Трампа, который смягчил свою позицию по Китаю и, не считая отдельных инцидентов, весь месяц вел себя относительно дружелюбно.

13 июня пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, а 14 июня — аналогичное мероприятия Европейского Центробанка (ЕЦБ). Возможно, эти события привнесут на рынок что-то новое: инвесторы ждут от американского регулятора конкретики по поводу дальнейшей судьбы ключевой ставки, а от европейского — намеков на предстоящее ужесточение монетарной политики.

В зависимости от итогов заседаний, а также от политической ситуации в Европе и действий Трампа пара EUR/USD может продолжить снижение либо возобновить рост. При благоприятном для доллара раскладе валютная пара может упасть до 1,14−1,15, однако возврат к отметке 1,2 выглядит не менее вероятным, особенно если стабилизируется ситуация в Италии. При этом переход пары в диапазон 1,25−1,3 во втором полугодии, после того как завершится программа количественного смягчения экономики ЕЦБ и будут сделаны заявления о дальнейшей судьбе процентных ставок, все так же выглядит весьма вероятным среднесрочным сценарием.

Внутренние факторы

Для белорусского рубля прослеживается несколько серьезных рисков внутреннего характера.

1. Первый связан с высокими платежами по валютному госдолгу: с учетом процентов и основных платежей, в 2018 году Беларуси предстоит выплатить свыше 3,7 млрд долларов. При этом около миллиарда долларов на обслуживание внешнего долга заложено в бюджет, который формируется в белорусских рублях. Велика вероятность, что значительная часть этого миллиарда будет выкупаться на внутреннем рынке, а профицита в таком объеме там может и не быть.

Объемы чистой продажи иностранной валюты значительно сократились по сравнению с прошлым годом: по итогам января-апреля 2018 года население, предприятия и нерезиденты на чистой основе продали $ 266 млн, а годом ранее за аналогичный период — $ 874 млн.



Инфографика предоставлена экспертом

Сокращение профицита связано в том числе и с ростом заработных плат, который происходит в отрыве от производительности труда. По итогам января-апреля средняя зарплата в реальном выражении выросла на 13,3%, в то время как производительность труда за аналогичный период — на 5,4%. Это может говорить о том, что правительство так и не отказалось от использования административного рычага в повышении заработных плат. Последствия от этого уже видны: профицит валюты сокращается, годовая инфляция ускорилась с 4,6% по итогам 2017 года до 5% по итогам апреля 2018. В дальнейшем многое будет зависеть от того, насколько сильно власти будут усердствовать с «накручиванием» зарплат.

2. Второй важный риск мы уже упоминали — он связан с тем, что после введения новых антироссийских санкций белорусский рубль чрезмерно укрепился по отношению к российскому, благодаря чему был временно сглажен потенциальный рост курсов доллара и евро. Временно — потому, что это ненадолго. Через какое-то время курс российского рубля на нашем рынке вернется в диапазон 3,4−3,5, и если российский валютный рынок при этом не вернется к досанкционным отметкам, доллар и евро все равно подорожают. Иными словами, эта ситуация создает риски отложенной реакции белорусского рубля на санкции и его ослабления. В целом по итогам 2018 года из-за вышеперечисленных обстоятельств без учета внешних рисков, белорусский рубль может потерять к корзине от 3 до 10%.

22 мая на базе Минэкономики прошло заседание, в ходе которого были озвучены в том числе и среднегодовые курсы валют на 2018 год. Прогнозируется, что средний курс доллара по итогам года составит 2,01, средний курс евро — 2,49, а средний курс российского рубля — 3,43. Важно понимать, что речь идет не о курсах на конец года, а о среднегодовых значениях. Непосредственно 31 декабря показатели могут быть и выше, и ниже, но в целом очевидно, что власти ожидают ослабления рубля ко всем трем валютам, входящим в корзину. При этом наиболее значительный рост коснется курсов евро и российского рубля.

В июне 2018 года диапазоны колебаний курсов валют могут быть следующими:

Соотношение евро/доллар — 1,14−1,23

Курс доллара в Беларуси — 1,95−2,1 белорусских рубля

Курс евро в Беларуси — 2,28−2,45 белорусских рубля

Курс российского рубля в Беларуси — 3,15−3,45 белорусских рубля за 100 российских

Курс доллара в России — 58−66 российских рублей

Курс евро в России — 69−77 российских рублей

И в заключение напомним, что геополитические риски для российского рубля сохраняются. Это означает, что в любой момент рынок может снова начать штормить, и масштабы этого шторма могут быть абсолютно любыми.