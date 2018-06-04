Картину Ван Гога продали за семь миллионов евро на аукционе в Париже

Более семи миллионов евро за полотно Ван Гога: на аукционе в Париже продали картину нидерландского художника.

«Женщины в дюнах за починкой сетей» - так называется ранняя работа мастера. Он написал её в 28 лет. Здесь, по словам экспертов, уже прослеживаются черты авторского стиля. Полотно выставили на аукцион впервые за 20-ть лет, его стоимость оценили в пять миллионов евро. Но покупатель заплатил в полтора раза больше. Картины Ван Гога все реже встречаются на рынке живописи.