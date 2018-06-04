Трамп и Ким Чен Ын встретяться утром 12 июня в Сингапуре

Ровно неделя остаётся до исторических переговоров: продолжается подготовка к саммиту лидеров Соединённых Штатов и Северной Кореи.

Он, напомним, пройдёт в Сингапуре. Возле отеля, где ожидается встреча, усилили меры безопасности. Стало известно и время переговоров – это девять утра по местному времени. Тема диалога остаётся прежней – это сворачивание ядерной программы КНДР. Накануне стало известно о смене военного руководства в Северной Корее – предыдущие генералы, как сообщается, выступали против изменений в политическом курсе страны.