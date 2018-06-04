|
"Почти безрамочный" Lenovo Z5 поймали на обмане
Компания Lenovo официально представила смартфон Z5, информация о котором проникла в Сеть за несколько недель до анонса. Финальный гаджет оказался менее инновационным, чем предполагалось ранее. Об этом
Смартфон оснастили 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. По заверению производителя, рамки около дисплея тоньше в сравнении с Xiaomi Mi8 и iPhone X. Вырез в верхней части дисплея, по словам компании, также более узкий в сравнении с гаджетами Xiaomi и Apple. Соотношение экрана к остальному корпусу составляет 90%.
Смотрите, как Lenovo Z5 выглядел на рекламном постере (слева), и как выглядит в реальности:
Смартфон
За модель с 6/64 ГБ памяти просят 200 долларов, 6/128 ГБ — 280 долларов. Продажи в Китае стартуют 12 июня.
Смотрите, сколько стоят другие смартфоны Lenovo:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продажи в Китае стартуют 12 июня.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)