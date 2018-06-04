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"Почти безрамочный" Lenovo Z5 поймали на обмане

05.06.2018 11:56 — Разное | Tut.by  
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Компания Lenovo официально представила смартфон Z5, информация о котором проникла в Сеть за несколько недель до анонса. Финальный гаджет оказался менее инновационным, чем предполагалось ранее. Об этом пишет The Verge.


Смартфон оснастили 6,2-дюймовым экраном с соотношением сторон 19:9 и разрешением Full HD+. По заверению производителя, рамки около дисплея тоньше в сравнении с Xiaomi Mi8 и iPhone X. Вырез в верхней части дисплея, по словам компании, также более узкий в сравнении с гаджетами Xiaomi и Apple. Соотношение экрана к остальному корпусу составляет 90%.

Смотрите, как Lenovo Z5 выглядел на рекламном постере (слева), и как выглядит в реальности:



Смартфон работает на 8-ядерном процессоре от Qualcomm (скорее всего, Snapdragon 636) и оснащается сдвоенной основной камерой на 16 и 8 Мп. Фронтальная камера — 8 Мп. Емкость батареи — 3300 мАч. Есть быстрая зарядка. Информация о хранилище на 4 TБ не подтвердилась.

За модель с 6/64 ГБ памяти просят 200 долларов, 6/128 ГБ — 280 долларов. Продажи в Китае стартуют 12 июня.

Смотрите, сколько стоят другие смартфоны Lenovo:

 
 
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Продажи в Китае стартуют 12 июня.
 
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