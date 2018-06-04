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В Новогрудке пьяный водитель сбил девочку на велосипеде
05.06.2018 12:07 — Разное | Аргументы и факты
Авария произошла 4 июня на улице Гродненской в районном центре.
Девочка ехала на велосипеде по обочине. В том же направлении на «Фольксвагене» ехал и мужчина, который, как позже выяснилось, сел за руль подшофе, пишет
Водитель ошибся с боковым интервалом и сбил ребенка. Девочку с травмами рук и ног госпитализировали.
По факту ДТП проходит проверка.
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Девочку с травмами рук и ног госпитализировали.
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