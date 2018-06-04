В Новогрудке пьяный водитель сбил девочку на велосипеде

Авария произошла 4 июня на улице Гродненской в районном центре.

Девочка ехала на велосипеде по обочине. В том же направлении на «Фольксвагене» ехал и мужчина, который, как позже выяснилось, сел за руль подшофе, пишет БЕЛТА.

Водитель ошибся с боковым интервалом и сбил ребенка. Девочку с травмами рук и ног госпитализировали.

По факту ДТП проходит проверка.