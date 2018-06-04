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Универсам «Центральный» в центре Минска продают за 10 миллионов долларов
Компания «НП-Сервис» выставила на продажу знаменитый универсам «Центральный», расположенный на столичном проспекте Независимости.
Стоимость объекта – 10 миллионов долларов. Общая площадь универсама составляет 2,8 тысяч квадратных метров. Особой популярностью у жителей Минска пользуется стойка у окна на первом этаже – излюбленное место многих неформалов и творческих людей.
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Компания «НП-Сервис» выставила на продажу знаменитый универсам «Центральный», расположенный на столичном проспекте Независимости.
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