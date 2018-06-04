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В Речицком районе в Днепре утонула легковушка
05.06.2018 12:22 — Разное | Беларусь Сегодня
Фото носит иллюстративный характер
Что произошло, был ли поставлен транспорт на ручной тормоз, или какая-то другая причина привела к происшествию – будет выяснено в ходе проверки.
Владимир Акулин уточнил, что его могло отнести течением и удалить от места нахождения. Он напомнил, что механическая техника у рек и водоемов должна парковаться с соблюдением водоохранных норм, в частности, – не менее 30 м по горизонтали от уреза воды. К нарушителям могут быть применены штрафы.
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