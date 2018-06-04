Фото носит иллюстративный характер



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Речицком районе в Днепре утонула легковушка Фото носит иллюстративный характер - На место происшествия прибыли водолазы Речицкой спасательной станции, – рассказал специалист Гомельской областной...

, – рассказал, –Что произошло, был ли поставлен транспорт на ручной тормоз, или какая-то другая причина привела к происшествию – будет выяснено в ходе проверки.Владимир Акулин уточнил, что его могло отнести течением и удалить от места нахождения. Он напомнил, что механическая техника у рек и водоемов должна парковаться с соблюдением водоохранных норм, в частности, – не менее 30 м по горизонтали от уреза воды. К нарушителям могут быть применены штрафы.